Dove vedere Stati Uniti-Belgio in tv e streaming: canale, orario, formazioni dell'amichevole

Stati Uniti e Belgio si sfidano in una sorta di prova generale in vista dei prossimi Mondiali: quello che, in pratica, può essere considerata ogni amichevole di lusso da qui alla disputa della competizione estiva.

La nazionale di Mauricio Pochettino e quella di Rudi Garcia si ritrovano una di fronte all'altra in un test che non mette in palio punti, ma che porta con sé un discreto prestigio. Nei giorni successivi, le due squadre se la vedranno sempre in amichevole rispettivamente contro il Portogallo e il Messico.

Ecco dunque tutte le informazioni su Stati Uniti-Belgio: dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le formazioni scelte da Pochettino e Garcia.

Come guardare Stati Uniti-Belgio in diretta? Canale TV e diretta streaming

La gara amichevole tra Stati Uniti e Belgio non sarà visibile su alcuna emittente televisiva tradizionale. Si potrà però assistere al match in diretta streaming grazie a OneFootball, sia scaricando l'app su una smart tv che su un pc, un tablet, un cellulare. Il match sarà acquistabile in pay per view al costo di 4.99 euro.

Come guardare Stati Uniti-Belgio all'estero con una VPN

A che ora comincia Stati Uniti-Belgio?

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Stati Uniti-Belgio con il tuo solito servizio di streaming, in questo caso OneFootball. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL.

L'amichevole tra Stati Uniti e Belgio si giocherà ad Atlanta alle 20.30 italiane di sabato 28 marzo, ovvero le 15.30 orario locale.

Notizie sulle squadre e formazioni

Forma

Gli Stati Uniti di Pulisic si sono comportati bene nelle amichevoli di preparazione ai Mondiali disputate negli ultimi mesi: ne hanno vinte quattro su cinque e pareggiato l'altra. L'ultimo ko risale allo 0-2 di inizio settembre contro la Corea del Sud.

Nel frattempo il Belgio ha chiuso al primo posto il proprio girone di qualificazione ai Mondiali, garantendosi il pass senza dover passare attraverso le insidie dei playoff.

I precedenti tra Stati Uniti e Belgio