Dove vedere Sporting Lisbona-Arsenal in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Unica squadra portoghese rimasta in Champions, lo Sporting Lisbona vuole continuare a stupire.

Per il team lusitano ci sono ora i quarti del torneo, contro un'Arsenal attualmente in vetta alla Premier League e in grado di chiudere la fase campionato del torneo europeo al primo posto. Sulla carta, dunque, i londinesi sono favoriti, ma occhio all'entusiasmo dei padroni di casa.

Lo Sporting ha del resto dimostrato di saper segnare a profusione e riscattarsi al momento opportuno, vedi il 5-0 nel ritorno degli ottavi di Champions dopo il 3-0 dell'andata subito contro il Bodo/Glimt. Come ogni stagione l'Arsenal si trova in una fase clou, in cui tutto può crollare: sarà la volta buona per il primo grande colpo europeo?

Arsenal e Sporting, che giocheranno a Londra la gara di ritorno nella giornata di mercoledì 15 aprile, sono state inserite nella stessa parte di tabellone di Barcellona e Atletico Madrid, dunque la vincente giocherà sicuramente contro una spagnola.

Come guardare Sporting-Arsenal in diretta? Canale TV e streaming

La partita di martedì sera, ore 21:00, tra Arsenal e Sporting Lisbona si può seguire in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW.

Per guardare live, tramite tv, app o sito, Sporting Lisbona-Arsenal il canale di riferimento è il numero 202, ovvero Sky Sport Calcio.

Sporting-Arsenal: a che ora inizia

Champions League - Fase finali Estadio Jose Alvalade

Notizie su Sporting, Arsenal e probabili formazioni

SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincao, Pedro Gonçalves; Suarez

Forma di Sporting e Arsenal

I precedenti tra Sporting e Arsenal