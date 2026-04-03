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Francesco Schirru

Dove vedere Sporting Lisbona-Arsenal in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Champions League
Sporting CP vs Arsenal
Sporting CP
Arsenal

Sporting e Arsenal, inserite nella stessa parte di tabellone di Barcellona e Atletico Madrid, si affrontano nella partita d'andata dei quarti di finale.

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Unica squadra portoghese rimasta in Champions, lo Sporting Lisbona vuole continuare a stupire. 

Per il team lusitano ci sono ora i quarti del torneo, contro un'Arsenal attualmente in vetta alla Premier League e in grado di chiudere la fase campionato del torneo europeo al primo posto. Sulla carta, dunque, i londinesi sono favoriti, ma occhio all'entusiasmo dei padroni di casa.

Lo Sporting ha del resto dimostrato di saper segnare a profusione e riscattarsi al momento opportuno, vedi il 5-0 nel ritorno degli ottavi di Champions dopo il 3-0 dell'andata subito contro il Bodo/Glimt. Come ogni stagione l'Arsenal si trova in una fase clou, in cui tutto può crollare: sarà la volta buona per il primo grande colpo europeo?

Arsenal e Sporting, che giocheranno a Londra la gara di ritorno nella giornata di mercoledì 15 aprile, sono state inserite nella stessa parte di tabellone di Barcellona e Atletico Madrid, dunque la vincente giocherà sicuramente contro una spagnola.

Champions League
Sporting CP crest
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Arsenal
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Come guardare Sporting-Arsenal in diretta? Canale TV e streaming

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La partita di martedì sera, ore 21:00, tra Arsenal e Sporting Lisbona si può seguire in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW.

Per guardare live, tramite tv, app o sito, Sporting Lisbona-Arsenal il canale di riferimento è il numero 202, ovvero Sky Sport Calcio.

Sporting-Arsenal: a che ora inizia

crest
Champions League - Fase finali
Estadio Jose Alvalade

Notizie su Sporting, Arsenal e probabili formazioni

Probabili formazioni Sporting CP - Arsenal

Sporting CPHome team crest

4-2-3-1

Formazione

4-3-3

Home team crestARS
1
R. Silva
26
O. Diomande
25
G. Inacio
20
M. Araujo
22
I. Fresneda
10
G. Catamo
5
H. Morita
52
J. Simoes
8
P. Goncalves
17
Trincao
97
L. Suarez
1
D. Raya
2
W. Saliba
4
B. White
6
Gabriel
33
R. Calafiori
41
D. Rice
8
M. Oedegaard
36
M. Zubimendi
14
V. Gyoekeres
11
G. Martinelli
20
N. Madueke

4-3-3

ARSAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. Borges

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Arteta

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincao, Pedro Gonçalves; Suarez

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres.

Forma di Sporting e Arsenal

I precedenti tra Sporting e Arsenal

SCP

Ultime 5 partite

ARS

1

Vittoria

2

Pareggi

2

Vittorie

3

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5
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