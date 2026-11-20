Volete accedere con maggiore sicurezza al vostro servizio di streaming abituale oppure vi trovate in un'altra parte del mondo, dove potreste incontrare blocchi geografici? In questi casi può essere utile una rete privata virtuale (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque. VPN sicura e ultraveloce Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti. Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Indirizzo IP dedicato Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.

Scegliete una VPN affidabile. Selezionate un provider VPN di fiducia e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo (PC, smartphone o tablet).

Connettetevi al server. Attivate la VPN e connettetevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP).

Attivate la VPN e connettetevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP). Visitate il sito dell'emittente ufficiale. Andate sul sito web o aprite l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione.

Andate sul sito web o aprite l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione. Accedete e trovate lo streaming. Create un account o effettuate l'accesso al servizio dell'emittente ufficiale per ottenere pieno accesso e godervi la partita!

Eredivisie - Game Week 13 22 nov 2026 - 08:30 Sparta Stadion Het Kasteel

Dove vedere Sparta Rotterdam-AZ: canale TV e streaming online

Sparta Rotterdam-AZ sarà trasmessa in diretta su ESPN. Di seguito le opzioni disponibili in TV e in streaming per questa sfida di Eredivisie.

Notizie sulle squadre e rose

Lo Sparta Rotterdam dovrà fare a meno degli infortunati Michael Brouwer e Max de Ligt. Ulteriori informazioni sulla probabile formazione sono attese a ridosso del calcio d'inizio.

L'AZ ha una lista di indisponibili più lunga. Stije Resink, Jeroen Zoet, Jizz Hornkamp, Lewis Schouten, Weslley Pinto e Kees Smit sono tutti infortunati. Il tecnico Leeroy Echteld dovrà trovare soluzioni creative nella scelta dei giocatori per questa sfida.

Stato di forma recente

Lo Sparta Rotterdam ha vinto due delle ultime cinque partite, ne ha perse altrettante e ne ha pareggiata una. Nell'ultima gara ha perso 3-1 in casa contro l'ADO Den Haag. In precedenza, invece, aveva vinto 2-3 sul campo del FC Groningen. Nelle cinque partite lo Sparta ha segnato undici goal e ne ha subiti nove.

L'AZ ha vinto due delle ultime cinque partite e ne ha perse tre, senza pareggi. Nell'ultima gara ha battuto 4-3 il FC Groningen in Eredivisie. In precedenza aveva perso 1-2 contro la Juventus in Europa League. Nel complesso, l'AZ ha segnato otto goal e ne ha subiti dieci in queste cinque partite.

Precedenti

L'ultimo incontro tra i due club si è disputato il 22 febbraio 2026 in Eredivisie: l'AZ ha battuto in casa lo Sparta Rotterdam per 3-1. Negli ultimi cinque scontri diretti, l'AZ ha vinto tre volte, perso una volta e pareggiato una volta. In questa serie lo Sparta ha ottenuto una vittoria, in casa per 1-2 nel novembre 2024.

Classifica

In Eredivisie lo Sparta Rotterdam è dodicesimo, mentre l'AZ occupa la quinta posizione.