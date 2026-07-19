Dove vedere Spagna-Argentina oggi in TV: la diretta in chiaro e gratis della finale dei Mondiali, anche in streaming

Sarà bis dell'Argentina o la Spagna alzerà la sua seconda Coppa del Mondo dopo sedici anni? Il verdetto arriva stasera, domenica 19 luglio, nella finalissima dei Mondiali 2026.

La Nazionale di Scaloni, trascinata dall'eterno Messi, in semifinale ha eliminato l'Inghilterra rimontando l'iniziale svantaggio nei minuti finali mentre la Roja ha dominato contro la Francia che era data da molti come la grande favorita di questa edizione.

Per la Spagna si tratterebbe del secondo trionfo iridato dopo quello del 2010 mentre l'Argentina, come detto, ha vinto quattro anni fa in Qatar per la terza volta nella sua storia dopo i successi del 1978 e del 1986.

DOVE VEDERE SPAGNA-ARGENTINA: LA FINALE IN TV E LA DIRETTA STREAMING GRATIS

La finale dei Mondiali 2026 si gioca domenica 19 luglio a New York con fischio d'inizio fissato alle ore 21.00. La gara verrà trasmessa per gli abbonati su DAZN ma sarà possibile vedere Spagna-Argentina anche completamente in chiaro e in diretta TV su Rai Uno. Inoltre è disponibile la diretta streaming gratis della finale su RaiPlay.



