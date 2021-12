Dove vedere il sorteggio dei sedicesimi di Europa League 2021/2022 in tv e streaming

Atalanta, Lazio e Napoli giocheranno l'Europa League a inizio 2022. Se la Dea retrocede dalla Champions League, biancocelesti e azzurri disputeranno i sedicesimi (playoff) della seconda competizione UEFA in virtù del secondo posto nella fase a gironi. In palio, come ovvio, gli ottavi del torneo.

A febbraio si disputeranno i sedicesimi di Europa League, come di consueto in gare di andata e ritorno, così da poter accedere agli ottavi, fase alla quale sono già approdate le capolista dei gruppi, dal Lione allo Spartak Mosca, passando per il Galatasaray.

La trasmissione in chiaro del sorteggio dei sedicesimi di Europa League, previsto lunedì 13 dicembre dopo quello di Champions League, sarà garantita in streaming dal sito ufficiale dell'UEFA.

COME VEDERE IL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE IN TV E STREAMING

Il sorteggio dei sedicesimi di Europa League sarà trasmesso da Sky e DAZN. Nel primo caso la diretta tv sarà su Sky Sport 24, canale 200, mentre in streaming servirà l'app Sky Go, scaricabile su pc, tablet e cellulare.

L'articolo prosegue qui sotto

Su DAZN, invece, il sorteggio sarà disponibile scaricando l'app su smart tv compatibili, o utilizzando Amazon Firestick, TIMVision Box, Google Chromecast o console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Un'altra opzione, prevede l'utilizzo del TIMVISION Box.

L'app di DAZN è disponibile anche per seguire la gara in streaming attraverso cellulare, tablet o pc.