Dove vedere il sorteggio dei sedicesimi di Conference League 2021/2022 in tv e streaming

La nuova competizione UEFA, la Conference League, alla pari dell'Europa League vedrà la prima fase ad eliminazione diretta post gruppi nei sedicesimi. Nei playoff giocheranno le otto squadre retrocesse dall'Europa League, insieme alle seconde dei gironi della stessa Conference League.

Le sedici squadre dei playoff di Conference League si giocheranno l'accesso agli ottavi del torneo, in cui sono già presenti le capoliste dei gruppi della stessa Conference League, tra cui la Roma.

La squadra di Mourinho non parteciperà dunque ai sorteggi dei sedicesimi di Conference League: i giallorossi conosceranno la propria avversaria negli ottavi del torneo solamente nel sorteggio del 25 febbraio 2022.

L'articolo prosegue qui sotto

Il sito dell'UEFA proporrà in diretta, in chiaro, la trasmissione del sorteggio dei sedicesimi di Conference League alle ore 14 di lunedì 13 dicembre 2021. Di scena dopo il sorteggio di Champions ed Europa League, sarà visibile su cellulare, pc e tablet.

COME VEDERE IL SORTEGGIO DI CONFERENCE LEAGUE IN TV E STREAMING

Il sorteggio dei sedicesimi di Conference League sarà trasmesso anche da DAZN.

Il sorteggio sarà disponibile scaricando l'app su smart tv compatibili, o utilizzando Amazon Firestick, TIMVision Box, Google Chromecast o console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Un'altra opzione, prevede l'utilizzo del TIMVISION Box.

L'app di DAZN è disponibile anche per seguire il sorteggio in streaming attraverso cellulare, tablet o pc.