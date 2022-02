Dove vedere i sorteggi degli ottavi di Europa League e Conference League 2022

Sono quattro le squadre italiane rimaste ancora in corsa nelle competizioni europee. Due, Inter e Juventus, giocheranno le proprie gare di ritorno di Champions League a marzo e conosceranno le proprie avversarie solo tra qualche settimane. Atalanta e Roma, invece, avranno la propria contendente nella giornata di venerdì 25 febbraio.

Se l'Atalanta sarà impegnata nel sorteggio di Europa League, la Roma di Mourinho se la vedrà con quello di Conference League. I giallorossi giocheranno gli ottavi della nuova competizione UEFA dopo aver vinto il proprio girone mentre i nerazzurri hanno superato i playoff contro l'Olympiacos in seguito alla retrocessione dalla Champions.

SORTEGGIO OTTAVI DI EUROPA LEAGUE E CONFERENCE LEAGUE IN DIRETTA TV E STREAMING

Sarà possibile assistere ad entrambi i sorteggi degli ottavi, di Conference League ed Europa League 2021/2022, in diretta su Sky, DAZN e canali ufficiali UEFA.

Nel primo caso la diretta tv sarà disponibile su Sky Sport 24, canale 200, mentre in streaming sarà necessaria l'app Sky Go, scaricabile su pc, tablet, notebook e smartphone per gli abbonat o NOW.

Su DAZN sorteggio in diretta collegandosi all'app o scaricandola su smart tv compatibili.

L'applicazione è disponibile anche con Amazon Firestick, TIMVision Box, Google Chromecast, Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). In streaming l'app è utilizzabile su smartphone o tablet. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale.

L'UEFA, invece, trasmetterà il sorteggio sulla propria pagina Youtube ufficiale.

A CHE ORA INIZIANO I DUE SORTEGGI?

Il sorteggio degli ottavi di Europa League inizierà alle 12 in quel di Nyon, Svizzera. Subito dopo andrà in scena, alle ore 13, via all'urna per gli ottavi di Conference League. Tifosi di Atalanta e Roma sull'attenti.