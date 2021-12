Dove vedere il sorteggio degli ottavi di Champions League 2021/2022 in tv e streaming

Il momento tanto atteso dai tifosi di tutto il mondo è giunto. Chiusi i gironi di Champions League, via alla fase ad eliminazione diretta del massimo torneo europeo. Gli ottavi si giocheranno nel 2022, ma prima degli otto incontri tra le migliori sedici squadre del continente ci sarà da vivere il sorteggio, la tanto temuta urna.

A Nyon, lunedì 13 dicembre 2021, si effettuerà infatti il sorteggio che comporrà il quadro degli ottavi di Champions League 2021/2022. Due le squadre italiane che vi parteciperanno, ovvero Inter e Juventus. Non l'Atalanta, retrocessa in Europa League, o il Milan, eliminato da tutte le coppe per questa annata.

Diverse le opzioni per seguire il sorteggio degli ottavi di Champions League 2021/2022 in chiaro. Sarà possibile assistervi in diretta tv in chiaro grazie a Canale 20 (numero 20 del digitale terrestre, 151 del satellite), ma sopratutto in streaming grazie a Mediaset Play e il sito dell'UEFA (iscrivendosi a Mediaset Play tramite app, usando cellulare, pc, tablet o notebook o sintonizzandosi sul portale ufficiale UEFA con gli stessi apparecchi.

COME VEDERE IL SORTEGGIO DI CHAMPIONS IN TV E STREAMING

Oltre a Canale 20, il sito dell'UEFA e a Mediaset Play, il sorteggio di Champions sarà disponibile anche in diretta tv su Sky Sport Sky Sport 24 (canale 200) e in streaming su Sky Go, app di Sky utilizzabile tramite cellulare, pc, notebook e tablet.