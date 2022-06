Dove vedere il sorteggio del calendario di Serie A 2022/23 in diretta tv e streaming

Tutte le informazioni su quando e come seguire la presentazione del calendario di Serie A 2022/2023 in diretta tv e streaming.

La Serie A 22/23 è sempre più vicina. Meno di due mesi all'avvio della nuova stagione, rivoluzionata in virtù dei Mondiali qatarioti che porteranno il campionato in pausa da novembre a gennaio. Primo passo del torneo, il sorteggio del calendario che metterà insieme le venti squadre da agosto a giugno.

Date dei 38 turni già ufficiali, e calendario stilato il 24 giugno con le 380 partite previste nel campionato 2022/2023. Grande attesa per conoscere i Derby, i big match e soprattutto la prima giornata che verrà disputata nel weekend di Ferragosto.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DEL CALENDARIO DI SERIE A

DAZN trasmetterà la diretta del sorteggio del calendario di Serie A 2022/2023 in tv e streaming. Nel primo caso basterà utilizzare l'app presente nelle moderne smart tv o accedervi tramite Google Chromecast, Amazon Firestick o console per videogiochi collegate all'apparecchio televisivo.

In streaming l'app di DAZN è disponibile su tablet e cellulare. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale per seguire la diretta del sorteggio per il calendario di Serie A 22/23.

A trasmettere la presentazione del calendario anche il canale Youtube della Lega Calcio: anche in questo caso si può accedere tramite qualsiasi dispositivo mobile e fisso, così da conoscere tutte le partite della nuova stagione di Serie A.

QUANDO SI SVOLGE IL SORTEGGIO?

Il calendario asimmetrico della Serie A 2022/23 verrà svelato tramite elaborazione del computer venerdì 24 giugno 2022 dalle ore 12. Ci sarà modo di ascoltare le opinioni dei rappresentanti delle venti squadre di Serie A, prima, durante e dopo la presentazione delle sfide al via ad agosto, previste fino a giugno 2023.