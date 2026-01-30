Dove vedere Sorrento-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Sorrento e Catania si sfidano nel sabato pomeriggio di Serie C. Gli etnei proveranno ad allungare in classifica dove, al momento, sono primi in coabitazione col Benevento a quota 51. Per la squadra di Mimmo Toscano, comunque, non è un impegno da sottovalutare: il Sorrento ha bisogno di punti in chiave salvezza e cercherà di rialzare la testa dopo due ko consecutivi contro Trapani e Salernitana.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Sorrento-Catania in diretta? Canale TV e diretta streaming

Sorrento-Catania verrà proposta in diretta televisiva da

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire Sorrento-Catania anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Sorrento-Catania: ora di inizio

La gara fra Sorrento e Catania, valida per la giornata numero 24 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà sabato 31 gennaio, allo stadio Alfredo Viviani di Potenza, con fischio d’inizio ore 14:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Sorrento

SORRENTO (4-3-2-1): Del Sorbo; Colombini, Solcia, Fusco, Paglino; Crecco, Cuccurullo, Cangianiello; Potenza, Ricci; Sabbatani. All. Serpini.

Probabile formazione Catania

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Allegretto, Miceli, Celli; Raimo, Quaini, Corbari, Donnarumma; Jimenez, D'Ausilio; Rolfini. All. Toscano.

Forma

Catania reduce da tre vittorie consecutive, pesanti, contro Cavese, Cosenza e Monopoli. Stop, invece, nelle ultime due per il Sorrento: ko contro Salernitana 2-0 e Trapani 4-0.

Partite tra le due squadre

Classifica

Catania primo insieme al Benevento, impegnato domenica alle 12:30 contro l’Atalanta, a quota 51. Il Sorrento, invece, è 15esimo a quota 24, +2 sulla zona playout.