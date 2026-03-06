Dove vedere Sorrento-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Trasferta al Viviani per il Benevento nella 31esima giornata di Serie C. I giallorossi, reduci dal fondamentale successo contro il Catania, vogliono continuare la propria marcia verso la Serie B e rendono visita al Sorrento.
Floro Flores, adesso a +10 sulla seconda forza del torneo, sogna la promozione ma deve continuare a correre come fatto fino a qui.
Di contro, invece, il Sorrento ha il compito di mantenere la categoria: rossoneri a +2 sulla zona playout e ko nell’infrasettimanale contro il Latina.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Sorrento-Benevento in diretta? Canale TV e diretta streaming
Sorrento-Benevento verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 252.
Sarà possibile seguire Sorrento-Benevento anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Sorrento-Benevento: ora di inizio
La gara fra Sorrento e Benevento, valida per la giornata numero 31 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 8 marzo, allo stadio Viviani di Potenza, con fischio d’inizio ore 17:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Sorrento
SORRENTO (3-4-2-1): Del Sorbo; Colombini, Solcia, Portanova; Paglino, Capezzi, Cuccurullo, Cangianiello; Ricci, D'Ursi; Santini. All. Serpini
Probabile formazione Benevento
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Prisco, Maita; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. Allenatore: Floro Flores