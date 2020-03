Dove vedere Siviglia-Roma in tv e streaming

La Roma sfida in trasferta il Siviglia nell'andata degli ottavi di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Julen Lopetegui sfida la di Paulo Fonseca nell'andata degli ottavi di finale dell'. La gara si giocherà a porte chiuse per contrastare la diffusione del Coronavirus nel continente europeo.

Gli andalusi, dopo aver vinto il Gruppo A della fase a gironi davanti all'APOEL, hanno poi eliminato i rumeni del Cluj ai sedicesimi in virtù del goal segnato in trasferta. I giallorossi invece, piazzatisi al 2° posto nel Gruppo J, hanno superato successivamente il Gent nei sedicesimi.

Sarà la prima sfida in assoluto fra le due squadre nelle Coppe europee. Nei 12 precedenti in Europa League contro squadre italiane, il Siviglia ha rimediato 8 sconfitte e 4 vittorie, mentre in Champions il bilancio è di 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio.

Da un lato la Roma non ha trovato la vittoria in nessuna delle ultime 6 gare in competizioni europee (un pareggio e 5 sconfitte), dall'altro la squadra spagnola ha perso appena 3 delle ultime 25 partite di Europa League ad eliminazione diretta (15 vittorie e 7 pareggi).

Munir è il miglior marcatore degli andalusi con 5 reti realizzate, mentre Edin Dzeko e Justin Kuivert sono i giocatori più prolifici della Lupa con 3 goal segnati a testa. Il centravanti bosniaco è il bomber europeo dei giallorossi dalla stagione 2015/16, dalla quale è andato a segno in ben 26 occasioni.

QUANDO SI GIOCA SIVIGLIA-ROMA

Siviglia-Roma si giocherà la sera di giovedì 12 marzo 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia a porte chiuse. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 18.55.

DOVE VEDERE SIVIGLIA-ROMA IN TV E STREAMING

La sfida Siviglia-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

Gli abbonati alla tv satellitare potranno vedere la partita anche in diretta mediante Sky Go sia su dispositivi mobili, come tablet e smartphone, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo basterà invece collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA-ROMA

Lopetegui si affiderà al 4-3-3. Fra i pali ci sarà Vaclik, a sua protezione una linea difensiva a quattro composta dai terzini Jesús Navas e Reguilón, con Koundé e Diego Carlos centrali. A centrocampo la regia sarà affidata a Gudelj, con Banega (favorito su Vázquez) e Joan Jordán mezzali. Nel tridente d'attacco Suso e Ocampos dovrebbero affiancare il centravanti olandese Luuk De Jong, quest'ultimo favorito su En-Nesyri e Munir.

Consueto 4-2-3-1 per Fonseca, che ha due dubbi nell'undici titolare da opporre agli spagnoli. Il primo è nella difesa a quattro davanti al portiere Pau López: l'allenatore portoghese potrebbe infatti schierare Fazio al centro in coppia con Smalling, avanzando Mancini in mediana al posto dello squalificato Veretout accanto a Cristante, oppure tenere l'ex atalantino nel reparto arretrato, inserendo Villar davanti alla difesa. A destra Spinazzola è favorito su Santon, mentre a sinistra agirà Kolarov. Sulla trequarti ballottaggio fra Under e Carles Pérez per chi affiancherà Mkhitaryan e Kuivert, davanti Dzeko - non al top - dovrebbe farcela.

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Gudelj, Joan Jordán; Suso, L. De Jong, Ocampos.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.