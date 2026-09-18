Dove vedere Siviglia-Barcellona in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

LaLiga - Game Week 7 19 set 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Siviglia-Barcellona è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire la partita in streaming.

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Siviglia-Barcellona: sabato 19 settembre ore 21

Il Barcellona fa visita al Siviglia all'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in una delle sfide più interessante in questo ultimo weekend di Liga prima della sosta. I blaugrana, già forti al comando della classifica, arrivano in Andalusia con il vento in poppa, reduci da una serie di prestazioni convincenti con ben 28 gol segnati.

Il Siviglia di Luis Garcia ha mostrato segnali incoraggianti nelle ultime uscite, con due vittorie consecutive in campionato, ma la difesa dovrà fare gli straordinari per contenere un attacco che ha segnato con impressionante regolarità in questo avvio di stagione.

Hansi Flick ha dichiarato di voler tenere alta la concentrazione all'interno del gruppo, ignorando le distrazioni esterne e il rumore attorno al derby di Madrid in programma nel weekend. Il tecnico tedesco ha già dimostrato di saper gestire le pressioni di un calendario fitto, e la trasferta di Siviglia rappresenta un altro banco di prova per la sua squadra.

Karim Adeyemi si è inserito con sorprendente rapidità negli schemi del Barcellona dopo il trasferimento dal Borussia Dortmund, scalando le gerarchie offensive e conquistando la fiducia di Flick. Il 24enne tedesco aggiunge imprevedibilità e velocità a un reparto offensivo già ricco di talento.

Raphinha, capitano e trascinatore dei blaugrana in questo inizio di stagione, ha ribadito pubblicamente il suo attaccamento al club e la volontà di rinnovare il contratto per chiudere la carriera al Camp Nou. Il brasiliano arriva a questa sfida in grande forma e sarà uno degli osservati speciali.

Per il Barcellona c'è però un dubbio in porta: Joan Garcia ha accusato un fastidio al ginocchio destro nell'ultima partita contro il Racing, e Flick dovrà scegliere tra Wojciech Szczesny e Dominik Livakovic. Una decisione non banale per una trasferta sempre insidiosa.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il Siviglia deve fare a meno di Ruben Vargas, Lucas Stassin e Arouna Sangante per infortunio. Luis Garcia dovrebbe schierare Odysseas Vlachodimos tra i pali, con una difesa composta da Gabriel Suazo, Andres Castrin Iker Munoz e Juan Iglesias; a centrocampo spazio a Youssouf Fofana e Lucien Agoume, con Miguel Sierra e Felix Correia esterni e Giorgi Kochorashvili a supporto di Robbie Ure in attacco.

Il Barcellona viaggia verso l'Andalusia senza Roony Bardghji e Frenkie de Jong, entrambi indisponibili per infortunio. Flick dovrebbe fare a meno anche di Joan Garcia con Wojciech Szczesny al suo posto in porta, Eric Garcia, Gerard Martin, Pau Cubarsi e Xavi Espart in difesa; Pedri e Rodri agiranno in mediana, mentre Anthony Gordon, Lamine Yamal e Fermin Lopez supporteranno Raphinha nel reparto offensivo.

Stato di forma

Il Siviglia arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di campionato. I padroni di casa hanno vinto la gara più recente contro il Deportivo de La Coruña (0-1) e prima ancora contro il Valencia (1-0), dimostrando solidità difensiva nelle uscite più recenti. L'unica battuta d'arresto nel periodo è arrivata contro l'Atletico Madrid (1-3), mentre il pareggio è arrivato con l'Espanyol (1-1).

Il Barcellona si presenta a questa sfida con cinque vittorie in altrettante sfide tra tutte le competizioni. I blaugrana hanno travolto il Racing per 7-2 nell'ultimo impegno di campionato e prima ancora hanno battuto il Levante per 4-2, confermando una vena realizzativa straordinaria. Nelle cinque partite considerate, la squadra di Flick ha segnato 26 gol, un dato che testimonia la potenza offensiva di questo Barcellona.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 15 marzo 2026, quando il Barcellona si impose per 5-2 in casa. Guardando agli ultimi cinque incroci, il Barcellona ha ottenuto quattro vittorie contro una del Siviglia, con i blaugrana che hanno segnato 17 gol totali e ne hanno subiti 9. L'unica vittoria del Siviglia nel periodo è datata ottobre 2025, quando i padroni di casa si imposero per 4-1.

Classifica













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