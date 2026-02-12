Dove vedere Siracusa-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Derby siciliano nel sabato di Serie C. Al Nicola De Simone si affronteranno Siracusa e Catania, protagoniste di percorsi, fin qui, alquanto diversi in campionato. Gli azzurri si trovano in piena zona playout, protagonisti di un rendimento negativo nell’ultimo periodo.
Deve rincorrere, però, anche il Catania: etnei secondi a -8 ma con una partita in meno dal Benevento.
Il derby del De Simone, dunque, è un crocevia fondamentale per entrambe.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Siracusa-Catania in diretta? Canale TV e diretta streaming
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.
Sarà possibile seguire Siracusa-Catania anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Siracusa-Catania: ora di inizio
La gara fra Siracusa e Catania, valida per la ventisettesima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà sabato 14, allo stadio De Simone, con fischio d’inizio ore 17:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Siracusa
SIRACUSA (4-2-3-1): Farroni; Puzone, Capomaggio, Marafini, Iob; Candiano, Gudelevicius; Di Paolo, Riccardi, Arditi; Contini. All. Turati
Probabile formazione Catania
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Allegretto, Celli; Casasola, Di Noia, Quaini, Donnarumma; Jimenez, D’Ausilio; Forte. All. Toscano.
Forma
Il Siracusa ha perso 4 delle ultime 5 partite, ottenendo solo un pari esterno a Potenza. Il Catania, invece, è a digiuno di tre punti da due giornate, dopo il pari col Cerignola e il ko esterno di Sorrento.
Classifica
Catania secondo a 52 punti, -8 dal Benevento. Il Siracusa, invece, è terzultimo a 22, con un ritardo di cinque punti dalla salvezza diretta.