Dove vedere Shamrock Rovers-Milan in tv e streaming

Turno preliminare di Europa League per il Milan di Pioli, che affronta gli irlandesi dello shamrock Rovers in gara secca.

La stagione del riparte in anticipo con il debutto nei preliminari di al secondo turno: la formazione rossonera torna ad assaggiare il territorio europeo affrontando in gara secca gli irlandesi dello Shamrock Rovers.

Un avversario sulla carta inferiore alla squadra di Pioli, che dovrà però fare attenzione a non sottovalutare un impegno che vale già una grossa fetta di stagione. Partita da dentro o fuori contro la squadra più blasonata d' , capolista indiscussa del proprio campionato dopo aver vinto anche l'ultimo scontro diretto contro il Bohemian.

Il Diavolo dovrà vedersela in trasferta a Dublino contro una formazione sicuramente più avanti dal punto di vista atletico: lo Shamrock è infatti già a metà campionato e può contare su una rosa molto fisica.

In caso di vittoria il Milan dovrà poi superare anche il terzo turno preliminare contro i norvegesi del Bodo/Glimt il 24 settembre prima del play-off finale del 1 ottobre che darebbe l'accesso alla fase a gironi dell'Europa League. Un triplice ostacolo da superare prima di poter affrontare una nuova stagione con tripla competizione.

QUANDO SI GIOCA SHAMROCK ROVERS-MILAN

Shamrock Rovers-Milan si giocherà giovedì 17 settembre 2020 a Dublino nello scenario del Tallaght Stadium. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 20:00.

DOVE VEDERE SHAMROCK ROVERS-MILAN IN TV E STREAMING

Shamrock Rovers-Milan sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN, che trasmetterà in esclusiva tutte le partite dei rossoneri nei preliminari di Europa League. Gli appassionati potranno dunque seguire il preliminare in scaricando l'app ufficiale sulle moderne smart tv oppure collegando il computer al televisore tramite un cavo ad alta definizione o con dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Sarà possibile vedere la partita anche in su DAZN: basterà registrarsi e sottoscrivere un abbonamento collegandosi al sito www.dazn.com/it, dove potersi godere il match da computer. Su tablet e smarthopne, invece, basterà scaricare l'applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SHAMROCK ROVERS-MILAN

Pioli deve ancora fare a meno di capitan Romagnoli e ripropone dunque la coppia difensiva composta dal giovane Gabbia e dall'esperto Kjaer, con Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. Kessie e Bennacer in mediana, davanti Ibrahimovic è supportato dal nuovo arrivato Brahim Diaz e dalla coppia Calhanoglu-Castillejo.

I padroni di casa si affidano alla prima punta Greene Marshall con Byrne e Burke sugli esterni: Lafferty riproposto a tutto campo sulla sinistra dopo l'ultimo goal decisivo in campionato.

SHAMROCK ROVERS (3-4-3): Mannus; Grace, Lopes, Scales; Finn, O’Neill, McEneff, Lafferty; Burke, Greene Marshall, Byrne

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic.