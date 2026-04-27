Dove vedere Shakhtar-Crystal Palace in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Siamo giunti al penultimo atto della Conference League 2025/26: in palio un posto nella finale del prossimo 27 maggio alla Red Bull Arena di Lipsia.
In semifinale si affrontano lo Shakhtar di Arda Turan, che ai quarti ha superato l’AZ grazie al 3-0 dell’andata e al 2-2 del ritorno, e il Crystal Palace di Oliver Glasner, che dopo il 3-0 dell’andata contro la Fiorentina ha perso 2-1 al Franchi, riuscendo comunque a qualificarsi.
Il primo atto si disputerà al Municipal Henryk Reyman’s Stadium di Cracovia, in Polonia, mentre il ritorno andrà in scena in Inghilterra, al Selhurst Park di Londra.
Come guardare Shakhtar-Crystal Palace in diretta? Canale TV e streaming
Il match tra Shakhtar e Crystal Palace si può guardare in diretta tv esclusiva su Sky, Sky Go o NOW.
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Shakhtar-Crystal Palace: ora di inizio
Notizie su Shakhtar, Crystal Palace e probabili formazioni
SHAKHTAR (4-1-4-1): Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviienko, Pedro Henrique; Nazaryna; Alisson Santana, Ocheretko, Isaque, Newerton; Kaua Elias. All: Arda TuranCRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Kamada, Wharton, Mitchell; Sarr, Johnson; Mateta. All: Glasner