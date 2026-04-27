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Michael Baldoin

Dove vedere Shakhtar-Crystal Palace in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Conference League
Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace
Shakhtar Donetsk
Crystal Palace

Shakhtar e Crystal Palace si affrontano nell'andata delle semifinali di Conference League: tutte le info sul match, dove vederlo in tv e streaming e le formazioni scelte dagli allenatori.

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Siamo giunti al penultimo atto della Conference League 2025/26: in palio un posto nella finale del prossimo 27 maggio alla Red Bull Arena di Lipsia.

In semifinale si affrontano lo Shakhtar di Arda Turan, che ai quarti ha superato l’AZ grazie al 3-0 dell’andata e al 2-2 del ritorno, e il Crystal Palace di Oliver Glasner, che dopo il 3-0 dell’andata contro la Fiorentina ha perso 2-1 al Franchi, riuscendo comunque a qualificarsi.

Il primo atto si disputerà al Municipal Henryk Reyman’s Stadium di Cracovia, in Polonia, mentre il ritorno andrà in scena in Inghilterra, al Selhurst Park di Londra.

Come guardare Shakhtar-Crystal Palace in diretta? Canale TV e streaming

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Il match tra Shakhtar e Crystal Palace si può guardare in diretta tv esclusiva su Sky, Sky Go o NOW.

Per vedere Shakhtar-Crystal Palace basta accedere al canale numero 254, via tv, app o sito ufficiale.

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Shakhtar-Crystal Palace con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Shakhtar-Crystal Palace: ora di inizio

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Conference League - Final Stage
Stadion Miejski im. Henryka Reymana

Notizie su Shakhtar, Crystal Palace e probabili formazioni

Probabili formazioni Shakhtar Donetsk - Crystal Palace

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Turan

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • O. Glasner

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

SHAKHTAR (4-1-4-1): Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviienko, Pedro Henrique; Nazaryna; Alisson Santana, Ocheretko, Isaque, Newerton; Kaua Elias. All: Arda Turan

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Kamada, Wharton, Mitchell; Sarr, Johnson; Mateta. All: Glasner

Forma di Shakhtar e Crystal Palace

SHK
-Forma

Goal segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

CRY
-Forma

Goal segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5
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