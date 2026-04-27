Dove vedere Shakhtar-Crystal Palace in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Siamo giunti al penultimo atto della Conference League 2025/26: in palio un posto nella finale del prossimo 27 maggio alla Red Bull Arena di Lipsia.

In semifinale si affrontano lo Shakhtar di Arda Turan, che ai quarti ha superato l’AZ grazie al 3-0 dell’andata e al 2-2 del ritorno, e il Crystal Palace di Oliver Glasner, che dopo il 3-0 dell’andata contro la Fiorentina ha perso 2-1 al Franchi, riuscendo comunque a qualificarsi.

Il primo atto si disputerà al Municipal Henryk Reyman’s Stadium di Cracovia, in Polonia, mentre il ritorno andrà in scena in Inghilterra, al Selhurst Park di Londra.

Come guardare Shakhtar-Crystal Palace in diretta? Canale TV e streaming

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Shakhtar-Crystal Palace: ora di inizio

Conference League - Final Stage Stadion Miejski im. Henryka Reymana

Notizie su Shakhtar, Crystal Palace e probabili formazioni

Probabili formazioni Shakhtar Donetsk - Crystal Palace Probabile formazione Panchina Allenatore A. Turan Probabile formazione Panchina Allenatore O. Glasner

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

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SHAKHTAR (4-1-4-1): Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviienko, Pedro Henrique; Nazaryna; Alisson Santana, Ocheretko, Isaque, Newerton; Kaua Elias. All: Arda Turan

Forma di Shakhtar e Crystal Palace