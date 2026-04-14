Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
World Cup Qualification UEFA
team-logoSerbia
team-logoItalia
Guarda in streaming su NordVPN
Michael Di Chiaro

Dove vedere Serbia-Italia femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni

World Cup Qualification UEFA
Serbia vs Italia
Serbia
Italia

Dove vedere Serbia-Italia femminile, partita di qualificazione ai Mondiali: orario, canale tv, streaming e formazioni.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Terzo impegno nel percorso di qualificazione ai Mondiali femminili per l'Italia, inserita nel Gruppo 1 della Lega A per quanto concerne le nazionali europee.

Dopo il ko con la Svezia e il pareggio con la Danimarca, la prossima avversaria delle azzurre è la Serbia: a strappare il pass per la rassegna iridata sarà la prima classificata, mentre le altre saranno costrette a passare dai playoff.

In questa pagina tutto l'occorrente su Serbia-Italia femminile: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

Come guardare Serbia-Italia femminile in diretta? Canale TV e diretta streaming

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

World Cup Qualification UEFA
Danimarca crest
Danimarca
DEN
Italia crest
Italia
ITA
World Cup Qualification UEFA
Svezia crest
Svezia
SWE
Serbia crest
Serbia
SER

Serbia-Italia femminile sarà visibile in chiaro e dunque gratuitamente: appuntamento su Rai 2, canale designato per la trasmissione dell'evento.

Per quanto riguarda lo streaming, basterà crearsi un account su RaiPlay, la piattaforma che consente di assistere in diretta a tutti i programmi Rai: nel caso di Serbia-Italia femminile, sarà necessario selezionare il live di Rai 2 per accedere alla visione della partita.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL.

Italia-Danimarca femminile: ora di inizio

crest
World Cup Qualification UEFA - Women's League A Grp. 1

Serbia-Italia femminile si gioca martedì 14 aprile 2026 al Grandki Stadion Dubocica. Calcio d'inizio alle ore 18:15.

Notizie sulle squadre e formazioni

Formazioni ufficiali Serbia-Italia femminile

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Lenzini, Salvai, Soffia, Oliviero; Caruso, Greggi, Dragoni; Giugliano, Girelli; Glionna. Ct. Soncin.

DANIMARCA (5-3-2): in attesa di annuncio

Forma

SER
-Forma

Goal segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

ITA
-Forma

Goal segnato (subito)
1/8
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

Classifica

Pubblicità