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Eredivisie - Game Week 12 8 nov 2026 - 06:15 Abe Lenstra Stadion

sc Heerenveen-Feyenoord: canale TV e dirette streaming online

sc Heerenveen-Feyenoord sarà visibile in diretta su Canal+ ed ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra). Usa i link qui sotto per accedere direttamente ai rispettivi servizi e seguire la partita in streaming.

Notizie sulle squadre & convocati

Robin Veldman ha a disposizione l’intera rosa dello sc Heerenveen: non sono segnalati infortuni né squalifiche. La formazione prevista è composta da Klaverboer, Kersten, Willemsen, Zagaritis, Braude, Trenskow, Linday, Meerveld, Courtens, Smans e Vente.

Al Feyenoord mancano sette giocatori per infortunio: Jordan Bos, Gijs Smal, Thomas Beelen, Tijme Wessels, Jakub Moder, Jivayno Zinhagel e Jerry St. Juste sono tutti indisponibili. Van Bronckhorst dovrebbe schierare questi undici: Ernst, Marmol, Read, Watanabe, Lopez, Zechiël, Steijn, Vanhoutte, Hadj Moussa, Ferri e Valente. Non risultano squalifiche.

Stato di forma recente

Lo sc Heerenveen è in splendida forma, con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il successo più recente è stato l’1-0 casalingo contro il NEC in Eredivisie. In precedenza l’Heerenveen aveva battuto anche l’Excelsior Maassluis (0-2) in Coppa d’Olanda, l’ADO Den Haag (2-3 in trasferta) e l’Excelsior Rotterdam (4-0). L’unico passo falso è stata la sconfitta casalinga per 2-0 contro il PSV. In quelle cinque partite, l’Heerenveen ha segnato dieci goal e ne ha subiti cinque.

Il Feyenoord arriva da una serie di risultati altalenanti: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 0-3 contro l’Inter Milan in Champions League. Prima, il Feyenoord aveva pareggiato contro il Fortuna Sittard (1-1) e il PSV (1-1), perso contro il Real Betis (1-0) in Europa e battuto il Telstar a Heerenveen (3-4 in trasferta). La squadra ha segnato sette goal e ne ha subiti sei in quelle cinque partite.

Precedenti

L’incontro più recente tra i due club si è concluso con un pareggio per 2-2 a Heerenveen, in Eredivisie, l’11 gennaio 2026. Prima ancora, lo sc Heerenveen aveva battuto a sorpresa il Feyenoord per 2-3 in Coppa d’Olanda (dicembre 2025) e aveva perso 1-0 al De Kuip nel settembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Feyenoord ne ha vinti due, l’Heerenveen due e uno è terminato in parità.

Classifica

In Eredivisie il Feyenoord è attualmente primo, mentre lo sc Heerenveen occupa la settima posizione.