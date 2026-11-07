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Dove vedere SC Heerenveen-Feyenoord: canale TV, diretta streaming online, orario d'inizio e stato di forma recente delle due squadre

SC Heerenveen vs Feyenoord
SC Heerenveen
Feyenoord
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Una panoramica su dove vedere la sfida tra SC Heerenveen e Feyenoord, con le ultime notizie sulle squadre.

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Eredivisie - Game Week 12
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sc Heerenveen-Feyenoord: canale TV e dirette streaming online

sc Heerenveen-Feyenoord sarà visibile in diretta su Canal+ ed ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra). Usa i link qui sotto per accedere direttamente ai rispettivi servizi e seguire la partita in streaming.

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Notizie sulle squadre & convocati

Probabili formazioni SC Heerenveen - Feyenoord

4-2-3-1
SC Heerenveen crest
SC Heerenveen
HEE
Formazione
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-3-3
B. KlaverboerB. KlaverboerS. KerstenS. KerstenM. WillemsenM. WillemsenV. ZagaritisV. ZagaritisO. BraudeO. BraudeJ. TrenskowJ. TrenskowM. LindayM. LindayR. MeerveldR. MeerveldN. CourtensN. CourtensL. SmansL. SmansD. VenteD. VenteT. ErnstT. ErnstM. MarmolM. MarmolG. ReadG. ReadT. WatanabeT. WatanabeJ. LopezJ. LopezG. ZechielG. ZechielS. SteijnS. SteijnC. VanhoutteC. VanhoutteA. Hadj MoussaA. Hadj MoussaN. FerriN. FerriL. ValenteL. Valente
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-2-3-1
SC Heerenveen

Formazione titolare

Feyenoord

Allenatore

  • R. Veldman
  • G. van Bronckhorst

Robin Veldman ha a disposizione l’intera rosa dello sc Heerenveen: non sono segnalati infortuni né squalifiche. La formazione prevista è composta da Klaverboer, Kersten, Willemsen, Zagaritis, Braude, Trenskow, Linday, Meerveld, Courtens, Smans e Vente.

Al Feyenoord mancano sette giocatori per infortunio: Jordan Bos, Gijs Smal, Thomas Beelen, Tijme Wessels, Jakub Moder, Jivayno Zinhagel e Jerry St. Juste sono tutti indisponibili. Van Bronckhorst dovrebbe schierare questi undici: Ernst, Marmol, Read, Watanabe, Lopez, Zechiël, Steijn, Vanhoutte, Hadj Moussa, Ferri e Valente. Non risultano squalifiche.

Stato di forma recente

HEE

HEE - Forma

PSV
S2-0
EXC
V4-0
HAA
V2-3
MAA
V0-2
NEC
V1-0
Gol segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
FEY

FEY - Forma

TEL
V3-4
BET
S1-0
PSV
D1-1
SIT
D1-1
INT
S0-3
Gol segnato (subito)
6/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Lo sc Heerenveen è in splendida forma, con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il successo più recente è stato l’1-0 casalingo contro il NEC in Eredivisie. In precedenza l’Heerenveen aveva battuto anche l’Excelsior Maassluis (0-2) in Coppa d’Olanda, l’ADO Den Haag (2-3 in trasferta) e l’Excelsior Rotterdam (4-0). L’unico passo falso è stata la sconfitta casalinga per 2-0 contro il PSV. In quelle cinque partite, l’Heerenveen ha segnato dieci goal e ne ha subiti cinque.

Il Feyenoord arriva da una serie di risultati altalenanti: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 0-3 contro l’Inter Milan in Champions League. Prima, il Feyenoord aveva pareggiato contro il Fortuna Sittard (1-1) e il PSV (1-1), perso contro il Real Betis (1-0) in Europa e battuto il Telstar a Heerenveen (3-4 in trasferta). La squadra ha segnato sette goal e ne ha subiti sei in quelle cinque partite.

Precedenti

Testa a testa

SC HeerenveenPareggioFeyenoord
2
1
2
Eredivisie
SC Heerenveen badge
SC Heerenveen
HEE
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
2
FIN
KNVB Cup
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
2
SC Heerenveen badge
SC Heerenveen
HEE
3
FIN
Eredivisie
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
SC Heerenveen badge
SC Heerenveen
HEE
0
FIN
Eredivisie
SC Heerenveen badge
SC Heerenveen
HEE
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
0
FIN
Eredivisie
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
3
SC Heerenveen badge
SC Heerenveen
HEE
0
FIN
7Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L’incontro più recente tra i due club si è concluso con un pareggio per 2-2 a Heerenveen, in Eredivisie, l’11 gennaio 2026. Prima ancora, lo sc Heerenveen aveva battuto a sorpresa il Feyenoord per 2-3 in Coppa d’Olanda (dicembre 2025) e aveva perso 1-0 al De Kuip nel settembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Feyenoord ne ha vinti due, l’Heerenveen due e uno è terminato in parità.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
FeyenoordFeyenoordFEY
117403312+2125
D
D
V
V
V
2
AjaxAjaxAJX
117313013+1724
V
V
V
D
D
3
PSVPSVPSV
117223513+2223
V
D
S
V
S
4
FC TwenteFC TwenteTWE
117222810+1823
V
V
S
D
V
5
AlkmaarAlkmaarAZ
116232013+720
S
S
D
S
V
6
Fortuna SittardFortuna SittardSIT
115421818019
D
V
D
D
V
7
SC HeerenveenSC HeerenveenHEE
115331913+618
V
V
V
S
V
8
FC GroningaFC GroningaGRO
114342624+215
S
D
S
V
V
9
CambuurCambuurCAM
114342322+115
V
V
D
V
D
10
Go Ahead EaglesGo Ahead EaglesGAE
113532327-414
S
V
S
D
D
11
Sparta RotterdamSparta RotterdamSPA
113352026-612
V
S
V
D
S
12
FC UtrechtFC UtrechtUTR
113351931-1212
S
D
V
V
S
13
PEC ZwollePEC ZwolleZWO
123361324-1112
D
V
D
V
S
14
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
112541719-211
S
D
D
D
D
15
ExcelsiorExcelsiorEXC
113261628-1211
S
S
S
S
D
16
TelstarTelstarTEL
112361623-79
V
S
S
D
S
17
ADO Den HaagADO Den HaagHAA
111371324-116
S
S
V
D
D
18
WillemWillemWII
120391140-293
D
S
S
S
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
Qualificato all'UEFA Europa League
Europa Conference League Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

In Eredivisie il Feyenoord è attualmente primo, mentre lo sc Heerenveen occupa la settima posizione.

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