Serie A - Game Week 9 27 ott 2026 - 13:30 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

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Sassuolo-Lazio: martedì 27 ottobre ore 18.30

La Lazio capolista fa visita al Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di Serie A.

I biancocelesti di Gennaro Gattuso arrivano in Emilia forti di quattro vittorie consecutive e di un ruolino difensivo tra i migliori d'Europa: solo cinque reti subite in campionato, un dato che racconta di una squadra solida e organizzata in ogni reparto.

Mandas è uno dei protagonisti di questa difesa blindata, completamente trasformato rispetto alla stagione precedente. Davanti a lui, un collettivo che pressa alto e concede poco, con Frattesi, Belhayane e Taylor a dettare i ritmi a centrocampo.

Il Sassuolo di Alberto Aquilani vive invece un momento opposto. Dopo il promettente avvio di stagione — culminato nella vittoria sulla Juventus — i neroverdi hanno raccolto un solo punto nelle ultime quattro giornate, scivolando in una zona di classifica che inizia a preoccupare.

L'ultima sconfitta contro il Como, decisa dalla doppietta di Douvikas, ha evidenziato le difficoltà offensive della squadra emiliana, incapace di sfruttare le occasioni create nel primo tempo e poi travolta nella ripresa.

Per la Lazio è l'occasione di consolidare il primato; per il Sassuolo, una prova del fuoco da cui capire quanto sia profonda la crisi. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta.

Formazioni

Il Sassuolo deve fare a meno di Ismael Koné, Fedde Leysen, Yeferson Paz, Daniel Boloca e Jay Idzes per infortunio. Aquilani dovrebbe affidarsi a Muric tra i pali, con la linea difensiva composta da Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal e Doig. A centrocampo spazio ad Adzic, Matic e Thorstvedt, con il tridente offensivo formato da Berardi, Esposito e Lauriente.

Gattuso recupera quasi tutti i titolari e si presenta con una rosa pressoché al completo, fatta eccezione per Albert Gudmundsson e Alessio Furlanetto, entrambi indisponibili. Il probabile undici biancoceleste prevede Mandas in porta, Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite e Nuno Tavares in difesa, Frattesi, Belhayane e Taylor a centrocampo, con Isaksen, Noslin e Zaccagni a comporre il tridente d'attacco.

Stato di forma

Il Sassuolo ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-0 contro il Como, mentre in precedenza i neroverdi avevano perso 4-2 contro il Frosinone. L'unico risultato positivo del periodo resta la vittoria per 3-2 sulla Juventus.

La Lazio presenta un rendimento nettamente superiore: quattro vittorie nelle ultime quattro uscite di campionato, con il 2-1 sul Parma come risultato più recente. Prima di quello, il netto 3-0 rifilato alla Juventus all'Allianz Stadium.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al marzo 2026, quando la Lazio si impose per 2-1 in casa contro il Sassuolo in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incroci, il bilancio è favorevole ai biancocelesti con tre vittorie contro una del Sassuolo, completato da un pareggio per 1-1 nel maggio 2024. L'unica vittoria neroverde nel campionario è il successo per 1-0 nel settembre 2025.

Classifica





In Serie A la Lazio condivide il primato con l'Inter, mentre il Sassuolo è a quota otto punti con il Bologna e cerca punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.





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