Dove vedere Sassuolo-Cremonese domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Sembrava potessero essere due delle sorprese di Serie A in lotta per un posto in Conference, ma dopo un grande avvio sia Sassuolo che Cremonese si sono impantanate: ora per una di loro può arrivare la svolta, dopo un triste periodo con nessun successo in cinque turni.

Il Sassuolo recupera Berardi per la panchina, una grande notizia per mister Grosso, mentre dall'altra parte Nicola può nuovamente contare sull'esterno Pezzella dopo che questi ha scontato la squalifica.

Appaiate a quota 23, nella parte destra della classifica e con l'enorme vantaggio sul terzultimo posto oramai dilapidato, Sassuolo e Cremonese scendono in campo domenica 25 gennaio alle 12:30.

Come guardare Sassuolo-Cremonese in diretta? Canale TV e diretta streaming

Sassuolo-Cremonese si può vedere in diretta tv e streaming esclusivamente su DAZN, via sito o app ufficiale.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, però, può guardare la partita tra Sassuolo e Cremonese in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) con Zona DAZN. La diretta streaming, in questo caso, non è però prevista.

Sassuolo-Cremonese: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Sassuolo-Cremonese

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Boloca, Candé, Pieragnolo, Romagna, Volpato

Ballottaggi: Vranckx 60%-Koné 40%

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Payero, Sanabria, Sarmiento

Ballottaggi: Barbieri 55%-Floriani 45%

