Serie A
team-logoSassuolo
Stadio Mapei - Citta del Tricolore
team-logoCremonese
GOAL

Dove vedere Sassuolo-Cremonese domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La partita della svolta per Sassuolo e Cremonese? Dopo diverse partite senza vittoria, una delle due può rilanciarsi e avvicinare la zona europea un tempo molto più prossima.

Sembrava potessero essere due delle sorprese di Serie A in lotta per un posto in Conference, ma dopo un grande avvio sia Sassuolo che Cremonese si sono impantanate: ora per una di loro può arrivare la svolta, dopo un triste periodo con nessun successo in cinque turni.

Il Sassuolo recupera Berardi per la panchina, una grande notizia per mister Grosso, mentre dall'altra parte Nicola può nuovamente contare sull'esterno Pezzella dopo che questi ha scontato la squalifica.

Appaiate a quota 23, nella parte destra della classifica e con l'enorme vantaggio sul terzultimo posto oramai dilapidato, Sassuolo e Cremonese scendono in campo domenica 25 gennaio alle 12:30.

Come guardare Sassuolo-Cremonese in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Cremonese crest
Cremonese
CRE

Sassuolo-Cremonese si può vedere in diretta tv e streaming esclusivamente su DAZN, via sito o app ufficiale.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, però, può guardare la partita tra Sassuolo e Cremonese in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) con Zona DAZN. La diretta streaming, in questo caso, non è però prevista.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Sassuolo-Cremonese con il tuo solito servizio di streaming, in questo caso DAZN. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Sassuolo-Cremonese: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Sassuolo - Cremonese

SassuoloHome team crest

4-3-3

Formazione

3-5-2

Home team crestCRE
49
A. Muric
6
S. Walukiewicz
80
T. Muharemovic
21
J. Idzes
3
J. Doig
40
A. Vranckx
18
N. Matic
35
L. Lipani
20
A. Fadera
45
A. Lauriente
99
A. Pinamonti
1
E. Audero
6
F. Baschirotto
30
M. Faye
15
M. Bianchetti
38
W. Bondo
24
F. Terracciano
27
J. Vandeputte
4
T. Barbieri
33
A. Grassi
10
J. Vardy
90
F. Bonazzoli

3-5-2

CREAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Grosso

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. Nicola

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Sassuolo-Cremonese

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Boloca, Candé, Pieragnolo, Romagna, Volpato

Ballottaggi: Vranckx 60%-Koné 40%

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Payero, Sanabria, Sarmiento

Ballottaggi: Barbieri 55%-Floriani 45%

Forma

SAS
-Forma

Goal segnato (subito)
2/8
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

CRE
-Forma

Goal segnato (subito)
2/10
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

SAS

Ultime 5 partite

CRE

1

Vittoria

2

Pareggi

2

Vittorie

7

Goal segnati

10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Classifica

