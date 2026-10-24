Serie C - Game Week 11 24 ott 2026 - 08:30

Sambenedettese-Livorno sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Entrambe le piattaforme coprono l'intera stagione di Serie C.

Come vedere Sambenedettese-Livorno con una VPN

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Sambenedettese-Livorno: data e orario

La Sambenedettese ospita il Livorno in una sfida del Girone B di Serie C che mette di fronte due squadre con obiettivi di classifica molto diversi in questa fase della stagione.

I rossoblu marchigiani arrivano all'appuntamento in una posizione delicata, con la necessità di muovere la classifica davanti al proprio pubblico per allontanarsi dalle zone calde della graduatoria.

Il Livorno, dal canto suo, si presenta come avversario di spessore per questa categoria. Gli amaranto occupano la sesta posizione nel girone e puntano a mantenere il passo delle squadre di testa.

La forma recente degli ospiti racconta di una squadra che fatica a trovare continuità: il pareggio per 4-4 contro il Grosseto nell'ultimo turno è l'emblema di una difesa che concede troppo, nonostante la capacità di segnare.

La Sambenedettese, invece, cerca riscatto dopo un avvio di stagione altalenante. I marchigiani hanno dimostrato di poter battere squadre di livello, come confermato dalla vittoria esterna contro il Grosseto, ma la discontinuità rimane il problema principale.

Uno scontro tra una squadra che vuole consolidare la propria posizione nelle zone nobili della classifica e una formazione che ha bisogno di punti per respirare. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per la Sambenedettese non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Gli aggiornamenti sulla rosa di casa saranno inseriti a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per il Livorno la situazione è analoga: non sono stati resi noti dati su indisponibili o convocati. Le notizie sulle formazioni di entrambe le squadre verranno aggiornate nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Stato di forma

La Sambenedettese ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C, con otto gol segnati e otto subiti. Il risultato più recente è il pareggio per 2-2 contro il Vado, mentre il successo più significativo del periodo resta la vittoria esterna per 3-1 in casa del Grosseto. I rossoblu hanno perso contro il Campobasso per 2-1 e pareggiato per 1-1 sia contro il Latina che contro il Pianese.

Il Livorno presenta un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite, con nove gol realizzati e nove concessi. Gli amaranto vengono dal pareggio per 4-4 contro il Grosseto nell'ultimo turno, un risultato che rispecchia le difficoltà difensive del periodo. In precedenza, il Livorno aveva pareggiato 1-1 con il Forlì e perso 1-0 contro il Pescara, mentre la vittoria per 3-2 sul Pianese resta il risultato più positivo del recente ciclo.

Precedenti

Nei precedenti più recenti tra le due formazioni, l'equilibrio è la nota dominante. L'ultimo confronto diretto in Serie C si è concluso 0-0, con la Sambenedettese in casa, mentre in precedenza era stato il Livorno a imporsi per 2-1 nel match disputato tra le stesse mura marchigiane. Considerando i tre incontri disponibili, il Livorno ha ottenuto una vittoria, la Sambenedettese nessuna, con due pareggi a completare il quadro.

Classifica





Nel Girone B di Serie C, il Livorno occupa la sesta posizione mentre la Sambenedettese si trova al diciottesimo posto: un divario in classifica che racconta la differente condizione delle due squadre, con gli ospiti tra le formazioni più attrezzate del girone e i padroni di casa impegnati a risalire dalla zona retrocessione.





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