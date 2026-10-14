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Europa League
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Red Bull Arena
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Salisburgo-Milan in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di Europa League tra Salisburgo e Milan: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Europa League - Game Week 2
Red Bull Arena

Salisburgo-Milan è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Puoi seguire la partita accedendo alle rispettive piattaforme tramite i link qui sotto.

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Salisburgo-Milan: giovedì 15 ottobre ore 18:45

Il Milan di Ruben Amorim fa visita al Salisburgo alla Red Bull Arena nella fase a gironi di Europa League. I rossoneri cercano la prima vittoria in Europa dopo un avvio di stagione in chiaroscuro tra Serie A e competizioni internazionali.

Amorim ha parlato apertamente di come la sua esperienza al Manchester United lo abbia preparato alle pressioni di guidare un club di questo calibro. Il tecnico portoghese sembra convinto che ogni tappa del suo percorso professionale lo abbia portato proprio a questo momento.

Il Milan arriva a questa sfida dopo aver pareggiato 1-1 in casa del Sassuolo in Serie A, una partita in cui è servita la solita classe di Luka Modric, entrato nella ripresa, per servire Rabiot e sbloccare il match. I neroverdi però hanno poi subito trovato il pari, lasciando qualche rimpianto ai rossoneri.

Christian Pulisic resta il punto di riferimento offensivo della squadra. L'americano ha saltato la sosta per le nazionali lavorando ad Milanello e sembra essere in condizione ottimale.

Il Salisburgo di Danny Roehl è una realtà solida in Austria, ma attraversa un momento di discontinuità nei risultati. I padroni di casa proveranno a sfruttare il fattore campo alla Red Bull Arena per complicare la serata ai rossoneri.

Di seguito tutte le informazioni su come vedere la partita in diretta TV e in live streaming.

Stato di forma

SAL

SAL - Forma

RIE
D1-1
LES
V0-1
SGR
V3-0
BWL
S1-2
GAK
D0-0
Gol segnato (subito)
6/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
MIL

MIL - Forma

JUV
D1-1
LAZ
D2-2
BEN
S0-2
LEC
V3-0
SAS
D1-1
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Salisburgo ha un bilancio in perfetto equilibrio nelle ultime quattro sfide tra Bundesliga austriaca ed Europa League, con due vittorie e altrettanti pareggi. L'ultimo risultato è stato un pareggio per 0-0 contro il Grazer AK mentre in precedenza la squadra aveva battuto lo Sturm Graz per 3-0 e vinto in trasferta contro il Levski in Europa League.

Il Milan ha collezionato una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 sul campo del Sassuolo in Serie A. In precedenza i rossoneri avevano battuto il Lecce per 3-0 e perso per 0-2 contro il Benfica in Europa League.

Precedenti

Testa a testa

SalisburgoPareggioMilan
0
1
1
Champions League
Milan badge
Milan
MIL
4
Salisburgo badge
Salisburgo
SAL
0
FIN
Champions League
Salisburgo badge
Salisburgo
SAL
1
Milan badge
Milan
MIL
1
FIN
1Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal1/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2

I precedenti tra le due squadre si limitano a due incroci in Champions League nella stagione 2022-23. Il Milan si impose nettamente per 4-0 nel match disputato in casa propria nel novembre 2022, mentre l'andata a Salisburgo si concluse sull'1-1. Nei due confronti disponibili, il Milan ha dunque ottenuto una vittoria e un pareggio, con un computo complessivo di cinque gol segnati e uno subito.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
JuventusJuventusJUV
110050+53
V
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
V
3
Sparta PragaSparta PragaSPP
110041+33
V
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
V
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
V
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
V
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
V
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
V
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
V
10
LioneLioneOL
110021+13
V
10
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
110021+13
V
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
V
13
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
110021+13
V
14
SalisburgoSalisburgoSAL
110010+13
V
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
V
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
V
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
D
17
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
10100001
D
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
D
17
RennesRennesREN
10100001
D
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
S
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
S
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
S
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
S
25
AlkmaarAlkmaarAZ
100101-10
S
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
S
25
LevskiLevskiLES
100101-10
S
28
CelticCelticCEL
100113-20
S
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
S
29
MilanMilanMIL
100102-20
S
29
NK CeljeNK CeljeCEL
100102-20
S
32
MarsigliaMarsigliaOM
100114-30
S
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
S
34
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
100103-30
S
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
S
36
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale


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