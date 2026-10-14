Dove vedere Salisburgo-Milan in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Europa League - Game Week 2 15 ott 2026 - 12:45 Red Bull Arena

Salisburgo-Milan è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Puoi seguire la partita accedendo alle rispettive piattaforme tramite i link qui sotto.

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Salisburgo-Milan: giovedì 15 ottobre ore 18:45

Il Milan di Ruben Amorim fa visita al Salisburgo alla Red Bull Arena nella fase a gironi di Europa League. I rossoneri cercano la prima vittoria in Europa dopo un avvio di stagione in chiaroscuro tra Serie A e competizioni internazionali.

Amorim ha parlato apertamente di come la sua esperienza al Manchester United lo abbia preparato alle pressioni di guidare un club di questo calibro. Il tecnico portoghese sembra convinto che ogni tappa del suo percorso professionale lo abbia portato proprio a questo momento.

Il Milan arriva a questa sfida dopo aver pareggiato 1-1 in casa del Sassuolo in Serie A, una partita in cui è servita la solita classe di Luka Modric, entrato nella ripresa, per servire Rabiot e sbloccare il match. I neroverdi però hanno poi subito trovato il pari, lasciando qualche rimpianto ai rossoneri.

Christian Pulisic resta il punto di riferimento offensivo della squadra. L'americano ha saltato la sosta per le nazionali lavorando ad Milanello e sembra essere in condizione ottimale.

Il Salisburgo di Danny Roehl è una realtà solida in Austria, ma attraversa un momento di discontinuità nei risultati. I padroni di casa proveranno a sfruttare il fattore campo alla Red Bull Arena per complicare la serata ai rossoneri.

Di seguito tutte le informazioni su come vedere la partita in diretta TV e in live streaming.

Stato di forma

Il Salisburgo ha un bilancio in perfetto equilibrio nelle ultime quattro sfide tra Bundesliga austriaca ed Europa League, con due vittorie e altrettanti pareggi. L'ultimo risultato è stato un pareggio per 0-0 contro il Grazer AK mentre in precedenza la squadra aveva battuto lo Sturm Graz per 3-0 e vinto in trasferta contro il Levski in Europa League.

Il Milan ha collezionato una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 sul campo del Sassuolo in Serie A. In precedenza i rossoneri avevano battuto il Lecce per 3-0 e perso per 0-2 contro il Benfica in Europa League.

Precedenti

I precedenti tra le due squadre si limitano a due incroci in Champions League nella stagione 2022-23. Il Milan si impose nettamente per 4-0 nel match disputato in casa propria nel novembre 2022, mentre l'andata a Salisburgo si concluse sull'1-1. Nei due confronti disponibili, il Milan ha dunque ottenuto una vittoria e un pareggio, con un computo complessivo di cinque gol segnati e uno subito.

Classifica





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