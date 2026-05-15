Dove vedere Salernitana-Ravenna in tv e streaming: canale, orario, formazioni

A volte ritornano. Dopo 15 anni, Andrea Mandorlini incrocia nuovamente la Salernitana, sfidando i granata nel secondo turno nazionale dei playoff di C con il suo Ravenna.
Granata arrivati a questo punto della post-season dopo aver estromesso la Casertana, mentre i romagnoli hanno avuto la meglio del Cittadella.
Chi passerà nel doppio confronto, poi, andrà a giocarsi la semifinale contro una fra Brescia e Casarano.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Salernitana-Ravenna in diretta? Canale TV e diretta streaming
Salernitana-Ravenna verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 253.
Sarà possibile seguire Salernitana-Ravenna anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Salernitana-Ravenna: ora di inizio
La gara fra Salernitana e Ravenna, valida per l’andata del Secondo Turno Nazionale dei playoff di Serie C, si giocherà domenica 17, allo stadio Arechisal, con fischio d’inizio ore 20:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Salernitana
SALERNITANA (3-4-2-1): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Cabianca, De Boer, Tascone, Villa; Ferraris, Achik; Lescano. All. Cosmi
Probabile formazione Ravenna
RAVENNA (3-4-1-2): Poluzzi; Donati, Bianconi, Esposito; Da Pozzo, Viola, Lonardi, Bani; Tenkorang; Fischnaller, Motti. All. Mandorlini