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Dove vedere Salernitana-Picerno in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Salernitana vs AZ Picerno
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Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Salernitana e Picerno: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Ultimo match interno di regular season per la Salernitana di Serse Cosmi. All’Arechi i granata ospiteranno il Picerno, a un passo dalla salvezza.

Per Lescano e compagni è ancora aperta la caccia al podio: attualmente la Salernitana è quarta a quota 63, -5 dal Catania secondo e -2 dalla Casertana terza. 

Come detto, invece, i rossoblu, sono vicinissimi alla aritmetica salvezza: un punto potrebbe bastare. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Salernitana-Picerno in diretta? Canale TV e diretta streaming

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AZ Picerno
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Salernitana-Picerno verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno.

Sarà possibile seguire Salernitana-Picerno anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Salernitana-Picerno: ora di inizio

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Serie C - Grp. C

La gara fra Salernitana e Picerno, valida per la 37esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 19 marzo, allo stadio Arechi, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Salernitana

SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Anastasio, Arena, Golemic; Quirini, De Boer, Carriero, Villa; Ferraris; Ferrari, Lescano. All. Cosmi

Probabile formazione Picerno

PICERNO (3-5-2): Marcone; Bellodi, Del Fabro, Bassoli; Djibril, Bianchi, Cardoni, Franco, Gemignani; Abreu, Pugliese. All. De Luca

Forma

SAL
-Forma

Goal segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

PIC
-Forma

Goal segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

SAL

Ultime 2 partite

PIC

2

Vittorie

0

Pareggi

0

Vittorie

3

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
1/2
Entrambe le squadre a segno
1/2

Classifica

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