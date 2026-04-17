Dove vedere Salernitana-Picerno in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Ultimo match interno di regular season per la Salernitana di Serse Cosmi. All’Arechi i granata ospiteranno il Picerno, a un passo dalla salvezza.
Per Lescano e compagni è ancora aperta la caccia al podio: attualmente la Salernitana è quarta a quota 63, -5 dal Catania secondo e -2 dalla Casertana terza.
Come detto, invece, i rossoblu, sono vicinissimi alla aritmetica salvezza: un punto potrebbe bastare.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Salernitana-Picerno in diretta? Canale TV e diretta streaming
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno.
Sarà possibile seguire Salernitana-Picerno anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Salernitana-Picerno: ora di inizio
La gara fra Salernitana e Picerno, valida per la 37esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 19 marzo, allo stadio Arechi, con fischio d’inizio ore 20:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Salernitana
SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Anastasio, Arena, Golemic; Quirini, De Boer, Carriero, Villa; Ferraris; Ferrari, Lescano. All. Cosmi
Probabile formazione Picerno
PICERNO (3-5-2): Marcone; Bellodi, Del Fabro, Bassoli; Djibril, Bianchi, Cardoni, Franco, Gemignani; Abreu, Pugliese. All. De Luca