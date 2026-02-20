Dove vedere Salernitana-Monopoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Big match all’Archi nella giornata numero 28 di Serie C Sky Wi-Fi. La Salernitana ospita il Monopoli in casa, in un match che profuma di playoff.
Granata ormai troppo distanti dalla vetta del torneo: il pari nel derby con la Cavese ha spento ogni velleità di primato per gli uomini di un contestato Giuseppe Raffaele.
Di contro, invece, c’è un Monopoli settimo in classifica e voglioso di consolidare il proprio posizionamento nei playoff.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Salernitana-Monopoli in diretta? Canale TV e diretta streaming
Salernitana-Monopoli verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 252.
Sarà possibile seguire Salernitana-Monopoli anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Salernitana-Monopoli: ora di inizio
La gara fra Salernitana e Monopoli, valida per la ventottesima giornata di Serie C Sky Wi-fi, si giocherà domenica 22 febbraio, allo stadio Arechi, con fischio d’inizio ore 14:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Salernitana
SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Arena; Longobardi, Gyabuaa, De Boer, Villa; Achik; Molina, Lescano. All. Raffaele.
Probabile formazione Monopoli
MONOPOLI (3-5-2): Albertazzi; Angileri, Manzi, Ronco; Valenti, Calcagni, Battocchio, Greco, Oyewale; Fall, Longo. All. Colombo.
Forma
Salernitana reduce dall’1-1 di Cava de Tirreni e, nello specifico, da due vittorie, due pari e un ko nelle ultime cinque. Il Monopoli, invece, nel match contro il Sorrento ha ritrovato una vittoria che mancava da due turni.
Partite tra le due squadre
Classifica
Salernitana terza in classifica con 50 punti conquistati in 27 gare, -11 dal Benevento capolista. Il Monopoli, invece, è in piena zona playoff: settimo a quota 40.