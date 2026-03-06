Dove vedere Salernitana-Latina in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Salernitana e Latina si sfidano nella giornata numero 31 di Serie C. Archiviato l’ultimo turno infrasettimanale della stagione, i granata di Cosmi si trovano a inseguire la terza posizione, persa a discapito di un Cosenza corsaro a Potenza. Salernitana senza reti negli ultimi 180 minuti e con una crisi piuttosto evidente sotto dal punto di vista del gioco e dei risultati.
Il Latina, invece, ha battuto il Sorrento nell’infrasettimanale, facendo un passo avanti importante in ottica salvezza.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Salernitana-Latina in diretta? Canale TV e diretta streamingSalernitana-Latina verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Salernitana-Latina anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.
Salernitana-Latina: ora di inizio
La gara fra Salernitana e Latina, valida per la giornata numero 31 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 8 marzo, allo stadio Arechi, con fischio d’inizio ore 14:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Salernitana
SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Berra, Matino, Arena; Quirini, Gyabuaa, Capomaggio, De Boer, Villa; Ferrari, Lescano. All. Cosmi.
Probabile formazione Latina
LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Carillo, Parodi; Porro, De Ciancio, Lipani, Riccardi, Ercolano; Cioffi, Parigi. All. Volpe