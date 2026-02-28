Dove vedere Salernitana-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Sfida d’altri tempi nella domenica di Serie C. All’Arechi si affronteranno la Salernitana, appena passata alla guida di Serse Cosmi, e il Catania di Mimmo Toscano.
Granata terzi in classifica, ormai tagliati fuori dalla lotta promozione che, invece, riguarda gli etnei, secondi a -5 dal Benevento capolista.
Per Cosmi sarà debutto ufficiale sulla panchina della Salernitana, con l’obiettivo di tenere a distanza di sicurezza Cosenza e Casertana, che inseguono rispettivamente a -3 e a -4 dai campani.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Salernitana-Catania in diretta? Canale TV e diretta streaming
Salernitana-Catania verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Salernitana-Catania anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.
Salernitana-Catania: ora di inizio
La gara fra Salernitana e Catania, valida per la giornata numero 29 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 1° marzo, allo stadio Arechi, con fischio d’inizio ore 14:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Salernitana
SALERNITANA (3-5-1-1): Donnarumma; Berra, Arena, Anastasio; Longobardi, Gyabuaa, Capomaggio, De Boer, Villa; Achik; Lescano. All. Cosmi.
Probabile formazione Catania
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Miceli, Celli; Casasola, Quaini, Corbari, Ponsi; D'Ausilio, Lunetta; Forte. All. Toscano
Forma
Salernitana senza vittorie nelle ultime due: ultimo successo il 3-0 in casa sul Casarano. Catania reduce da due vittorie consecutive contro Trapani e Giugliano.
Partite tra le due squadre
Classifica
Si sfidano seconda e terza forza del girone C: Salernitana al momento sul gradino più basso del podio, con 50 punti, preceduta dal Catania a quota 59.