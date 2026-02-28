Goal.com
team-logoSalernitana
team-logoCatania
Dove vedere Salernitana-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Salernitana e Catania: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Sfida d’altri tempi nella domenica di Serie C. All’Arechi si affronteranno la Salernitana, appena passata alla guida di Serse Cosmi, e il Catania di Mimmo Toscano.

Granata terzi in classifica, ormai tagliati fuori dalla lotta promozione che, invece, riguarda gli etnei, secondi a -5 dal Benevento capolista.

Per Cosmi sarà debutto ufficiale sulla panchina della Salernitana, con l’obiettivo di tenere a distanza di sicurezza Cosenza e Casertana, che inseguono rispettivamente a -3 e a -4 dai campani.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Salernitana-Catania in diretta? Canale TV e diretta streaming

Salernitana crest
Salernitana
SAL
Catania crest
Catania
CAT

Salernitana-Catania verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire Salernitana-Catania anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Salernitana-Catania: ora di inizio

La gara fra Salernitana e Catania, valida per la giornata numero 29 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 1° marzo, allo stadio Arechi, con fischio d’inizio ore 14:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Salernitana

SALERNITANA (3-5-1-1): Donnarumma; Berra, Arena, Anastasio; Longobardi, Gyabuaa, Capomaggio, De Boer, Villa; Achik; Lescano. All. Cosmi.

Probabile formazione Catania

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Miceli, Celli; Casasola, Quaini, Corbari, Ponsi; D'Ausilio, Lunetta; Forte. All. Toscano

Forma

SAL
-Forma

Goal segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

CAT
-Forma

Goal segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Salernitana senza vittorie nelle ultime due: ultimo successo il 3-0 in casa sul Casarano. Catania reduce da due vittorie consecutive contro Trapani e Giugliano. 

Partite tra le due squadre

SAL

Ultime 5 partite

CAT

2

Vittorie

0

Pareggi

3

Vittorie

4

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

Si sfidano seconda e terza forza del girone C: Salernitana al momento sul gradino più basso del podio, con 50 punti, preceduta dal Catania a quota 59.

