Dove vedere Salernitana-Brescia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Primo atto delle semifinali dei playoff di Serie C fra Salernitana e Brescia. All’Arechi sarà gran partita: i granata, che hanno superato fin qui gli ostacoli Casertana e Ravenna, vogliono far valere il fattore casa e mettersi in una condizione di vantaggio in vista del ritorno al Rigamonti.

Di contro, invece, il Brescia di Corini che punta l’ultimo atto della post-season di Serie C dopo aver eliminato il Casarano nel turno precedente. Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Salernitana-Brescia in diretta? Canale TV e diretta streaming

Salernitana-Brescia verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Max e Sky Sport 257.

Sarà possibile seguire Salernitana-Brescia anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Inoltre, la sfida sarà trasmessa anche da Rai: sul digitale terrestre al canale 58 e in streaming su Rai Play.

Come guardare ovunque con una VPN

Salernitana-Brescia: ora di inizio

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La gara fra Salernitana e Brescia, valida per la semifinale d’andata dei playoff di Serie C, si giocherà domenica 24 maggio, allo stadio Arechi, con fischio d’inizio ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Salernitana

SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Cabianca, De Boer, Tascone, Villa; Ferraris; Lescano, Ferrari. All. Cosmi.

Probabile formazione Brescia

BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Moretti, Silvestri, Rizzo; Armati, Mercati, Zennaro, Boci; Marras, Cazzadori; Crespi. All. Corini.

Forma

Partite tra le due squadre