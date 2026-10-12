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Champions League
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Dove vedere Sabah FK-Slavia Praga in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Sabah FK vs Slavia Praga
Sabah FK
Slavia Praga
Champions League

Dove vedere la partita di Champions League tra Sabah FK e Slavia Praga: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 2
Stadio olimpico di Baku

Sabah FK vs Slavia Praga è trasmessa in diretta TV e in live streaming. Le opzioni disponibili sono indicate di seguito.

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Sabah FK-Slavia Praga: data e orario

Sabah FK e Slavia Praga si affrontano allo Stadio Olimpico di Baku in un match di Champions League che entrambe le squadre non possono permettersi di perdere. Con zero punti all'attivo nella competizione, la posta in gioco è altissima per entrambe le formazioni.

Il Sabah FK di Valdas Dambrauskas ha mostrato continuità in campionato, ma in Europa il percorso si è aperto con una pesante sconfitta per 4-0 contro il Manchester United. I padroni di casa cercano riscatto davanti al proprio pubblico e una vittoria che darebbe una svolta decisiva alla loro campagna europea.

La Slavia Praga arriva a Baku guidata da Jindrich Trpisovsky, reduce da una sconfitta per 3-2 contro il Lens alla prima giornata di Champions League. In campionato, però, i cechi stanno dominando: quattro vittorie nelle ultime cinque partite testimoniano la solidità del gruppo.

In classifica di Champions League, la Slavia Praga occupa una posizione migliore rispetto al Sabah FK, ma entrambe le squadre sanno che solo una vittoria può tenerle in corsa per gli obiettivi europei. Questo rende il match uno scontro diretto tra due club che hanno bisogno di punti.

Non ci sono precedenti tra le due squadre, il che aggiunge un elemento di imprevedibilità a una sfida già carica di tensione agonistica.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Sabah FK vs Slavia Praga in TV e in live streaming, con orario, probabili formazioni e ultime notizie.

Formazioni

Probabili formazioni Sabah FK - Slavia Praga

4-3-3
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
Formazione
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
3-4-2-1
S. PokatilovS. PokatilovS. SolvetS. SolvetT. PuchaczT. PuchaczR. DashdamirovR. DashdamirovA. ZedadkaA. ZedadkaU. RakhmonalievU. RakhmonalievI. LepinjicaI. LepinjicaA. IsayevA. IsayevJ. MickelsJ. MickelsK. ParrisK. ParrisV. SimicV. SimicJ. MarkovicJ. MarkovicD. ZimaD. ZimaT. HolesT. HolesT. VlcekT. VlcekS. IsifeS. IsifeD. JurasekD. JurasekM. SadilekM. SadilekW. NowakW. NowakL. ProvodL. ProvodD. SturmD. SturmM. ChytilM. Chytil
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
4-3-3
Sabah FK

Formazione titolare

Slavia Praga

Allenatore

  • V. Dambrauskas
  • J. Trpisovsky

Il Sabah FK dovrà fare a meno di Khayal Aliyev, out per infortunio. Coach Valdas Dambrauskas dovrebbe schierare il resto della rosa al completo, con un probabile undici che vede Stas Pokatilov in porta, Steve Solvet, Tymoteusz Puchacz, Rahman Dashdamirov e Akim Zedadka in difesa, e Joy-Lance Mickels, Kaheem Parris e Veljko Simic tra i giocatori attesi a fare la differenza nella metà campo avversaria.

La Slavia Praga deve invece fare i conti con una lista infortuni più lunga: Stepan Chaloupek, Igoh Ogbu, Hamidou Kante, Pavel Kacor, Adonija Ouanda e Ivan Schranz sono tutti indisponibili. Trpisovsky dovrà adattarsi con le risorse a disposizione, puntando su Jakub Markovic tra i pali e su Lukas Provod e Mojmir Chytil come riferimenti offensivi. Non risultano squalificati per nessuna delle due squadre. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Stato di forma

SAB

SAB - Forma

ZIR
V5-0
MUN
S4-0
SHA
V0-3
IMI
V3-1
NEF
D0-0
Gol segnato (subito)
11/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
SLP

SLP - Forma

RCL
S2-3
TEP
V0-2
SLV
V1-5
VPL
V2-1
ZLI
V0-1
Gol segnato (subito)
12/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Sabah FK ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'ultimo risultato è stato uno 0-0 contro l'FK Neftchi in campionato, mentre spicca il netto 5-0 rifilato allo Zira. L'unica sconfitta è arrivata in Champions League contro il Manchester United, per 4-0. Complessivamente, i baku hanno segnato nove gol e ne hanno subiti quattro in questo periodo.

La Slavia Praga ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con la sola battuta d'arresto per 3-2 contro il Lens in Champions League. In campionato i cechi non hanno perso, battendo tra gli altri il Viktoria Plzen per 2-1 e rifilando cinque gol all'FK Varnsdorf in Coppa. Anche la Slavia ha totalizzato nove gol segnati e quattro subiti nel periodo considerato.

Precedenti

Non esistono precedenti tra Sabah FK e Slavia Praga nei dati disponibili. Questo match rappresenta il primo confronto ufficiale tra le due squadre.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Champions League, la Slavia Praga occupa una posizione più alta in classifica rispetto al Sabah FK, che si trova vicino al fondo della graduatoria. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per tenere vive le proprie ambizioni europee.


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