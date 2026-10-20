Champions League - Game Week 3 20 ott 2026 - 12:45 Stadio olimpico di Baku

La partita tra Sabah FK e Borussia Dortmund è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire il match in streaming e in televisione.

Come vedere Sabah FK-Borussia Dortmund con una VPN

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Sabah FK-Borussia Dortmund: data e orario

Il Borussia Dortmund torna in campo in Champions League affrontando il Sabah FK allo Stadio Olimpico di Baku, in Azerbaijan. Per il club tedesco si tratta di un appuntamento da non sbagliare in una fase a gironi che finora ha riservato qualche sorpresa di troppo.

Il Dortmund arriva a Baku con qualche scoria da smaltire. La sconfitta per 0-1 contro il Bodø/Glimt in Norvegia ha lasciato il segno, con Niko Kovac che non ha risparmiato critiche alla sua squadra per atteggiamento e intensità insufficienti. Il pareggio per 0-0 contro l'Union Berlino in Bundesliga nel weekend ha fatto poco per allentare la pressione, con il portiere Gregor Kobel che ha definito il rendimento offensivo della squadra «frustrante e doloroso».

In campionato il BVB occupa la seconda posizione, frutto di un percorso interno solido. Ma in Europa la situazione è più complicata, e una sconfitta a Baku potrebbe complicare seriamente il cammino nella competizione.

Il Sabah FK, guidato da Valdas Dambrauskas, si presenta all'appuntamento in un momento di forma brillante. I padroni di casa hanno vinto quattro delle ultime cinque partite, compresa una vittoria per 2-0 contro lo Slavia Praga in Champions League, e difenderanno il fattore campo con convinzione.

Per il Dortmund, con diverse assenze in organico e la stanchezza da viaggio, la trasferta azerbaigiana rappresenta un banco di prova importante. Kovac dovrà trovare le risposte giuste lontano da casa.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Il Sabah FK di Valdas Dambrauskas dovrebbe scendere in campo con Pokatilov tra i pali, una difesa a quattro composta da McCarthy, Zedadka, Puchacz e Solvet, con Du Queiroz, Simic e Rakhmonaliev a centrocampo e il tridente Parris, Lepinjica e Mickels in attacco.

Il Borussia Dortmund deve fare i conti con quattro indisponibili: Emre Can, Konstantinos Karetsas, Giannis Konstantelias e Justin Lerma sono tutti out. Niko Kovac dovrebbe affidarsi a Kobel in porta, con Gadou, Schlotterbeck, Anton e Ryerson in difesa; Svensson, Fabio Silva e Nmecha a centrocampo, Veerman sulla trequarti a supporto di Beier e Guirassy. Eventuali aggiornamenti sulle formazioni saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Sabah FK arriva a questa partita con un rendimento convincente: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare, con 9 gol segnati e 1 subito. Il risultato più recente è una vittoria per 4-0 contro il Gabala in campionato, preceduta dal successo per 2-0 contro lo Slavia Praga in Champions League. L'unica nota stonata è il pareggio a reti inviolate contro il Neftchi.

Il Borussia Dortmund presenta un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite, con 9 gol segnati e 5 subiti. Il risultato più recente è lo 0-0 contro l'Union Berlino in Bundesliga, mentre la sconfitta per 1-0 contro il Bodø/Glimt in Champions League rimane la nota più negativa del periodo. Da segnalare anche la vittoria per 1-0 a Stoccarda e il successo per 3-0 contro il Paderborn.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti recenti tra Sabah FK e Borussia Dortmund. Ulteriori informazioni storiche potrebbero essere aggiunte in prossimità del calcio d'inizio.

Classifica





In Champions League il Sabah FK occupa attualmente la 22ª posizione, mentre il Borussia Dortmund si trova al 18º posto: entrambe le squadre hanno quindi bisogno di punti per migliorare la propria situazione nella fase a gironi e avvicinarsi alla qualificazione al turno successivo.





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