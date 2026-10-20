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Champions League
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Stadio olimpico di Baku
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Dove vedere Sabah FK-Borussia Dortmund in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Sabah FK vs Borussia Dortmund
Sabah FK
Borussia Dortmund
Champions League

Dove vedere la partita di Champions League tra Sabah FK e Borussia Dortmund: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 3
Stadio olimpico di Baku

La partita tra Sabah FK e Borussia Dortmund è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire il match in streaming e in televisione.

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Sabah FK-Borussia Dortmund: data e orario

Il Borussia Dortmund torna in campo in Champions League affrontando il Sabah FK allo Stadio Olimpico di Baku, in Azerbaijan. Per il club tedesco si tratta di un appuntamento da non sbagliare in una fase a gironi che finora ha riservato qualche sorpresa di troppo.

Il Dortmund arriva a Baku con qualche scoria da smaltire. La sconfitta per 0-1 contro il Bodø/Glimt in Norvegia ha lasciato il segno, con Niko Kovac che non ha risparmiato critiche alla sua squadra per atteggiamento e intensità insufficienti. Il pareggio per 0-0 contro l'Union Berlino in Bundesliga nel weekend ha fatto poco per allentare la pressione, con il portiere Gregor Kobel che ha definito il rendimento offensivo della squadra «frustrante e doloroso».

In campionato il BVB occupa la seconda posizione, frutto di un percorso interno solido. Ma in Europa la situazione è più complicata, e una sconfitta a Baku potrebbe complicare seriamente il cammino nella competizione.

Il Sabah FK, guidato da Valdas Dambrauskas, si presenta all'appuntamento in un momento di forma brillante. I padroni di casa hanno vinto quattro delle ultime cinque partite, compresa una vittoria per 2-0 contro lo Slavia Praga in Champions League, e difenderanno il fattore campo con convinzione.

Per il Dortmund, con diverse assenze in organico e la stanchezza da viaggio, la trasferta azerbaigiana rappresenta un banco di prova importante. Kovac dovrà trovare le risposte giuste lontano da casa.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Sabah FK - Borussia Dortmund

4-2-3-1
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
page.match.formation.title
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
3-4-2-1
S. PokatilovS. PokatilovA. McCarthyA. McCarthyA. ZedadkaA. ZedadkaT. PuchaczT. PuchaczS. SolvetS. Solvetteam-logoD. QueirozV. SimicV. SimicU. RakhmonalievU. RakhmonalievK. ParrisK. ParrisI. LepinjicaI. LepinjicaJ. MickelsJ. MickelsG. KobelG. KobelJ. GadouJ. GadouN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckW. AntonW. AntonJ. RyersonJ. RyersonD. SvenssonD. SvenssonF. SilvaF. SilvaF. NmechaF. NmechaJ. VeermanJ. VeermanM. BeierM. BeierS. GuirassyS. Guirassy
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
4-2-3-1
Sabah FK

Formazione titolare

Borussia Dortmund

Allenatore

  • V. Dambrauskas
  • N. Kovac

Il Sabah FK di Valdas Dambrauskas dovrebbe scendere in campo con Pokatilov tra i pali, una difesa a quattro composta da McCarthy, Zedadka, Puchacz e Solvet, con Du Queiroz, Simic e Rakhmonaliev a centrocampo e il tridente Parris, Lepinjica e Mickels in attacco.

Il Borussia Dortmund deve fare i conti con quattro indisponibili: Emre Can, Konstantinos Karetsas, Giannis Konstantelias e Justin Lerma sono tutti out. Niko Kovac dovrebbe affidarsi a Kobel in porta, con Gadou, Schlotterbeck, Anton e Ryerson in difesa; Svensson, Fabio Silva e Nmecha a centrocampo, Veerman sulla trequarti a supporto di Beier e Guirassy. Eventuali aggiornamenti sulle formazioni saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

SAB

SAB - Forma

SHA
V0-3
IMI
V3-1
NEF
D0-0
SLP
V2-0
FKQ
V0-4
Gol segnato (subito)
12/1
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
BVB

BVB - Forma

SCP
V3-0
VFB
V0-1
SVW
D2-2
BOD
S1-0
FCU
D0-0
Gol segnato (subito)
6/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Sabah FK arriva a questa partita con un rendimento convincente: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare, con 9 gol segnati e 1 subito. Il risultato più recente è una vittoria per 4-0 contro il Gabala in campionato, preceduta dal successo per 2-0 contro lo Slavia Praga in Champions League. L'unica nota stonata è il pareggio a reti inviolate contro il Neftchi.

Il Borussia Dortmund presenta un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite, con 9 gol segnati e 5 subiti. Il risultato più recente è lo 0-0 contro l'Union Berlino in Bundesliga, mentre la sconfitta per 1-0 contro il Bodø/Glimt in Champions League rimane la nota più negativa del periodo. Da segnalare anche la vittoria per 1-0 a Stoccarda e il successo per 3-0 contro il Paderborn.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti recenti tra Sabah FK e Borussia Dortmund. Ulteriori informazioni storiche potrebbero essere aggiunte in prossimità del calcio d'inizio.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
10
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
12
ComoComoCOM
210164+23
S
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
S
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
V
S
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
S
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
S
V
19
LensLensRCL
210134-13
S
V
20
AEK AteneAEK AteneAEK
210123-13
S
V
21
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
S
25
RomaRomaROM
201145-11
S
D
26
PSVPSVPSV
201112-11
S
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
S
D
29
InterInterINT
200246-20
S
S
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
S
S
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
S
S
33
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Champions League il Sabah FK occupa attualmente la 22ª posizione, mentre il Borussia Dortmund si trova al 18º posto: entrambe le squadre hanno quindi bisogno di punti per migliorare la propria situazione nella fase a gironi e avvicinarsi alla qualificazione al turno successivo.


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