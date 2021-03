Dove vedere Roma-Shakhtar Donetsk in tv e streaming

Andata degli ottavi di Europa League, a Roma c'è lo Shakhtar: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Superata la fase a gironi agevolmente come prima del proprio raggruppamento ed eliminato il Braga nei sedicesimi di finale, la Roma affronta ora il primo vero grande ostacolo della sua Europa League: di fronte ai giallorossi c'è infatti lo Shakhtar Donetsk .

Per Fonseca c'è da affrontare nuovamente il suo passato: prima della Roma, infatti, il tecnico lusitano ha sfidato il Braga, altra sua vecchia squadra. Retrocesso dalla Champions, lo Shakhtar è tra le favorite per la vittoria finale nel secondo torneo continentale.

La Roma è reduce dalla vittoria di misura contro il Genoa firmata Mancini: tre punti fondamentali per presentarsi alla sfida di Europa League con maggiore consapevolezza. Lo Shakhtar invece ha superato l'Olimpik in trasferta nel derby di campionato.

QUANDO SI GIOCA ROMA-SHAKHTAR DONETSK

La gara d'andata degli ottavi di Europa League tra Roma e Shakhtar si giocherà giovedì 11 marzo 2021 alle ore 21: appuntamento allo Stadio Olimpico della Capitale, a porte chiuse causa pandemia di coronavirus.

DOVE VEDERE ROMA-SHAKHTAR DONETSK IN TV E STREAMING

Roma-Shakhtar Donetsk sarà visibile in diretta su Sky, che ha acquisito i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. In particolare, il match in questione sarà trasmesso sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e su Sky Sport (canale 252 del satellite).

La gara tra Roma e Shakhtar si potrà vedere come sempre anche in streaming grazie al servizio SkyGo, l'applicazione gratuita messa a disposizione da Sky agli abbonati: si potrà facilmente scaricare su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Un'ulteriore alternativa è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky grazie a cui si può assistere al meglio della programmazione della tv satellitare, previo acquisto di uno dei pacchetti proposti.

Il match di Europa League sarà comunque visibile anche in chiaro e in diretta su TV8: per assistervi basterà sintonizzarsi sul sito di TV8.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SHAKHTAR DONETSK

Senza Dzeko, conferma per Borja Mayoral come prima punta, supportato da Pellegrini e Mkhitaryan. A centrocampo ci sarà Diawara insieme a Villar causa indisponibilità di Veretout, mentre Karsdorp e Spinazzola saranno gli esterni. Davanti a Pau Lopez dentro Mancini, Cristante e Smalling.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Cristante; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral.

SHAKHTAR (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Kryvtsov, Vitao, Matvienko; Maycon, Patrick; Solomon, Marlos, Taison; Junior