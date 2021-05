Dove vedere Roma-Manchester United in tv e streaming

Semifinale di ritorno di Europa League tra Roma e Manchester United: tutto sulle formazioni e su dove vedere la partita in tv e streaming.

Dopo una settimana, Roma e Manchester United si preparano alla sfida dello Stadio Olimpico, valevole come secondo atto delle semifinali di Europa League. Parlare di qualificazione aperta è esercizio assai proibitivo: il naufragio giallorosso in quel di Manchester ha il forte sentore di sentenza su una qualificazione che, salvo colpi di scena, pende tutta sul fronte Red Devils.

Alla formazione capitolina serve un vero e proprio miracolo. La truppa di Fonseca ha una sola possibilità: vincere con almeno quattro goal di scarto per centrare una finale continentale che, oggi, è pura chimera. Impresa disperata, insomma.

A renderla ancor più complicata i numeri di una Roma che non vince una partita da inizio aprile, che ha subito goal in dieci delle ultime undici partite giocate in tutte le competizioni e che ha perso cinque delle ultime otto gare disputate in campionato.

Quello che stanno vivendo i capitolini è quindi un momento estremamente difficile, così come certificato anche dall’ultimo ko patito a Marassi contro la Sampdoria.

Ad affrontarsi saranno due squadre che stanno attraversando momenti di forma molto diversi, tuttavia il discorso qualificazione non può ancora essere considerato ancora chiuso.

QUANDO SI GIOCA ROMA-MANCHESTER UNITED

La sfida tra Roma-Manchester United si giocherà a mercoledì 6 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Il calcio d'inizio è fissato per le 21.00.

DOVE VEDERE ROMA-MANCHESTER UNITED IN TV E STREAMING

Il match dell'Olimpico tra Roma e Manchester United verrà trasmetto in diretta da Sky che detiene i diritti dell'Europa League. I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire il confronto in terra capitolina sono Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno usufruire anche del servizio Sky Go che permette di seguire la partita attraverso smartphone, tablet, pc e notebook. Basterà scaricare l'app dedicata per i sistemi iOS e Android oppure collegandosi al sito ufficiale.

La semifinale di ritorno della seconda rassegna continentale per ordine d'importanza si potrà seguire anche in diretta streaming e, nella fattispecie, una valida alternativa è offerta da Now Tv, il servizio streaming on demand di Sky. Sarà sufficiente acquistare il pacchetto "Sport" e selezionare l'evento dal palinsesto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-MANCHESTER UNITED

Paulo Fonseca sarà costretto a fare i conti con i consueti problemi di formazione. Il tecnico lusitano dovrebbe tornare ad un 3-4-2-1 nel quale Mancini, Smalling e Ibanez dovrebbero comporre il terzetto di difesa. Karsdorp e Bruno Peres dovrebbero presidiare gli esterni, mentre in attacco uno tra Dzeko e Borja Mayoral agirà da unica punta con Pellegrini e Mkhitaryan a supporto.

Solskjaer, forte del grande vantaggio acquisito nel match d’andata, potrebbe cambiare qualcosa nel suo undici titolare. Matic potrebbe prendere il posto di Fred in mediana, mentre in attacco potrebbe essere Greenwood ad agire da punta supportato da un trio composto da James, Bruno Fernandes e Pogba.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; McTominay, Matic; James, Bruno Fernandes, Pogba; Greenwood.