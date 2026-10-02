Dove vedere Roma-Lazio in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Serie A - Game Week 2 3 ott 2026 - 12:00

Roma-Lazio femminile sarà trasmessa in diretta su DAZN e Rai Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in streaming.

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Roma-Lazio: sabato 3 ottobre ore 18

Il derby della Capitale torna in campo nella Serie A femminile. Roma e Lazio si affrontano in una sfida che mette di fronte due squadre che hanno avuto un avvio di stagione diverso.

La Roma di Gianpiero Piovani arriva a questo appuntamento con un percorso recente fatto di luci e ombre. Le capitoline hanno ottenuto una convincente vittoria 3-1 all'esordio in campionato contro il Sassuolo, ma in Champions League l'ultima sfida si è rivelata troppo complicata con la sconfitta 6-0 contro il Barcellona.

La Lazio di Gianluca Grassadonia, dal canto suo, sta costruendo la propria identità stagionale. Le biancocelesti hanno pareggiato 0-0 la prima uscita in Serie A e cercano i primi tre punti in classifica.

Il derby romano ha sempre un peso specifico particolare, indipendentemente dal momento delle due squadre. La rivalità cittadina aggiunge tensione a una sfida già importante per gli equilibri del campionato.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Roma-Lazio in TV e in live streaming.

Stato di forma

La Roma arriva al derby con un bilancio recente di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Le giallorosse hanno battuto il Sassuolo due volte tra Serie A Women's Cup e campionato, con un netto 7-1 esterno nella prima e un 1-3 nell'ultima, ma hanno subito un pesante 6-0 contro il Barcellona in Champions League. La sconfitta ai rigori contro la Juventus in finale di Women's Cup e il pareggio per 0-0 con l'Oud-Heverlee Leuven in Europa completa un quadro di forma discontinua tra le competizioni.

La Lazio ha vinto due delle prime quattro uscite stagionali, contro Napoli e Parma ma ha perso la successiva sfida con l'Inter. Per chiudere òe biancocelesti sono state fermate dal Parma sullo 0-0 nell'ultimo impegno di campionato mostrando quindi di dover ancora trovare continuità.

Precedenti

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato in Serie A nel marzo 2026, la Lazio ha ospitato la Roma perdendo per 1-2. Guardando agli ultimi cinque scontri diretti, la Roma ha prevalso in tre occasioni, con un pareggio e una vittoria per la Lazio.

Classifica





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