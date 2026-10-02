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Serie A
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Roma-Lazio in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di Serie A tra Roma e Lazio: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 2

Roma-Lazio femminile sarà trasmessa in diretta su DAZN e Rai Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in streaming.

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Roma-Lazio: sabato 3 ottobre ore 18

Il derby della Capitale torna in campo nella Serie A femminile. Roma e Lazio si affrontano in una sfida che mette di fronte due squadre che hanno avuto un avvio di stagione diverso.

La Roma di Gianpiero Piovani arriva a questo appuntamento con un percorso recente fatto di luci e ombre. Le capitoline hanno ottenuto una convincente vittoria 3-1 all'esordio in campionato contro il Sassuolo, ma in Champions League l'ultima sfida si è rivelata troppo complicata con la sconfitta 6-0 contro il Barcellona.

La Lazio di Gianluca Grassadonia, dal canto suo, sta costruendo la propria identità stagionale. Le biancocelesti hanno pareggiato 0-0 la prima uscita in Serie A e cercano i primi tre punti in classifica.

Il derby romano ha sempre un peso specifico particolare, indipendentemente dal momento delle due squadre. La rivalità cittadina aggiunge tensione a una sfida già importante per gli equilibri del campionato.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Roma-Lazio in TV e in live streaming.

Stato di forma

ROM

ROM - Forma

SAS
V0-3
GEN
V2-0
OUD
D0-0
SAS
V1-3
BAR
S0-6
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
LAZ

LAZ - Forma

SAS
S0-3
PAR
V1-3
TER
V2-0
FIO
S2-1
PAR
D0-0
Gol segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

La Roma arriva al derby con un bilancio recente di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Le giallorosse hanno battuto il Sassuolo due volte tra Serie A Women's Cup e campionato, con un netto 7-1 esterno nella prima e un 1-3 nell'ultima, ma hanno subito un pesante 6-0 contro il Barcellona in Champions League. La sconfitta ai rigori contro la Juventus in finale di Women's Cup e il pareggio per 0-0 con l'Oud-Heverlee Leuven in Europa completa un quadro di forma discontinua tra le competizioni.

La Lazio ha vinto due delle prime quattro uscite stagionali, contro Napoli e Parma ma ha perso la successiva sfida con l'Inter. Per chiudere òe biancocelesti sono state fermate dal Parma sullo 0-0 nell'ultimo impegno di campionato mostrando quindi di dover ancora trovare continuità.

Precedenti

Testa a testa

RomaPareggioLazio
4
1
0
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Roma badge
Roma
ROM
2
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
1
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
2
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
FIN
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
Roma badge
Roma
ROM
2
FIN
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
Roma badge
Roma
ROM
3
FIN
10Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato in Serie A nel marzo 2026, la Lazio ha ospitato la Roma perdendo per 1-2. Guardando agli ultimi cinque scontri diretti, la Roma ha prevalso in tre occasioni, con un pareggio e una vittoria per la Lazio.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Calcio Como 1907Calcio Como 1907COM
110041+33
V
2
InterInterINT
110020+23
V
3
JuventusJuventusJUV
110031+23
V
4
RomaRomaROM
110031+23
V
5
Como WomenComo WomenCOM
110021+13
V
6
LazioLazioLAZ
10100001
D
7
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
10100001
D
8
Ternana FemminileTernana FemminileTER
100112-10
S
9
FiorentinaFiorentinaFIO
100102-20
S
10
SassuoloSassuoloSAS
100113-20
S
11
AC MilanAC MilanMIL
100114-30
S
12
S.S.D. Napoli FemminileS.S.D. Napoli FemminileNAP
100113-2-4
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
Retrocessione


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