Roma in diretta tv in chiaro: niente Atalanta per i quarti d'andata europei

Eliminate Milan, Napoli, Lazio, Inter e Juventus, solo due squadre italiane sono rimaste in gioco in campo europeo. La Roma è infatti impegnata nei quarti di Conference League contro il Bodo/Glimt - tra l'altro già affrontato nella fase a gironi -, mentre l'Atalanta gioca i quarti di Europa League contro il Lipsia.

Sia Roma che Atalanta puntano a fare la storia e vincere il proprio torneo. I giallorossi vogliono conquistare la prima edizione della Conference League entrando doppiamente nel mito, mentre i nerazzurri, conquistando l'Europa League, avrebbero anche un posto assicurato in Champions e nella Supercoppa Europea.

Solamente una squadra italiana avrà una diretta tv in chiaro per tutti per quanto riguarda l'andata dei quarti, previsti il 7 aprile 2022. Giovedì, infatti, sarà la Roma ad essere trasmessa su TV8, canale che come di consueto permette a tutti di visionare un match senza abbonamento.

La Roma come detto sfiderà il Bodo/Glimt nell'andata dei quarti, alle ore 21, decisa ad avanzare alle semifinali. Il ritorno del match si giocherà allo stadio Olimpico.

L'articolo prosegue qui sotto

La gara dell'Atalanta, invece, sarà trasmessa soltanto su DAZN e su Sky Sport. Niente trasmissione in chiaro su TV8, dove, come detto, sarà invece trasmessa Bodo/Glimt-Roma. La quale, allo stesso modo, sarà visibile tramite abbonamento anche su DAZN e Sky Sport.

CHAMPIONS LEAGUE IN CHIARO SU CANALE 5

Quale partita di Champions League sarà invece trasmessa in chiaro su Canale 5, specialmente ora che Juventus e Inter sono state eliminate dalla competizione? Per questa settimana la scelta è ricaduta su Manchester City-Atletico Madrid, uno dei big match dei quarti di finale, in programma martedì 5 aprile alle ore 21.

Chelsea-Real Madrid, in programma mercoledì 6 aprile alle 21, sarà invece un'esclusiva Amazon Prime Video e sarà visibile sia da chi ha già sottoscritto un abbonamento, sia da chi non l'ha ancora fatto (qui tutte le indicazioni per vedere la partita gratis).