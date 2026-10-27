Serie A - Game Week 9 27 ott 2026 - 15:45 Stadio Olimpico, Roma

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Roma-Cagliari: martedì 27 ottobre ore 20.45

La Roma ospita il Cagliari allo Stadio Olimpico di Roma per la nona giornata di Serie A 2026/27, un turno infrasettimanale che arriva a pochi giorni dai risultati del weekend.

I giallorossi arrivano alla sfida reduci dal pareggio per 3-3 al Maradona contro il Napoli, un risultato che ha lasciato l'amaro in bocca ma che ha anche dimostrato il carattere della squadra di Gasperini: la Roma era sotto nel punteggio e ha trovato il pari nel finale grazie alla doppietta di Leonardo Balerdi, difensore argentino arrivato in prestito dal Marsiglia che si è già preso la scena all'Olimpico. Il distacco dalla vetta della classifica è salito a quattro punti, il che rende ogni partita da qui in avanti un'occasione da non sprecare.

Il Cagliari attraversa invece un momento difficile. Dopo tre vittorie consecutive che avevano fatto sognare i tifosi sardi, la squadra di Pisacane ha raccolto un solo pareggio nelle ultime tre uscite, con le pesanti sconfitte contro Monza e Bologna che hanno frenato la corsa. Con tredici punti in otto giornate, i rossoblù restano comunque in una posizione di classifica rispettabile, ma il trend recente preoccupa.

Gasperini dovrà fare i conti con diverse assenze importanti, tra cui quella del portiere titolare Mile Svilar e del centrocampista Manu Koné, oltre a Paulo Dybala potrebbe che non ha recuperato dopo l'infortunio muscolare rimediato contro il Real Madrid in Champions League.

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Formazioni

Gasperini non potrà contare su Mile Svilar, Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala e Manu Koné, tutti alle prese con problemi fisici. Il portiere Pierluigi Gollini dovrebbe quindi difendere i pali, con la probabile formazione che vede Balerdi, Ghilardi e N'Dicka in difesa, Molina, Lulli, Cristante e Pisilli a centrocampo, Soulé e Mora sulla trequarti a supporto di Malen.

Il Cagliari di Pisacane è privo di Riyad Idrissi, Mattia Felici e Harry Winks, quest'ultimo fermato dalla lombalgia e non convocato. Caprile dovrebbe partire tra i pali, con Mina, Ze Pedro, Rodriguez e Obert in difesa; Deiola prenderà il posto di Winks in mezzo al campo, con Massolin e Romano a completare il reparto, mentre Adopo e Daniel Maldini agiranno alle spalle dell'attaccante Mendy.

Stato di forma

La Roma arriva a questa sfida con un ruolino di marcia di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra Serie A e Champions League. Il 3-3 di Napoli è il risultato più recente mentre da segnalare rimane il netto 4-0 rifilato allo Slovan Bratislava in Champions League e il successo per 2-0 contro il Genoa in campionato. La sconfitta per 4-3 contro il Real Madrid rappresenta l'unico passo falso nelle grandi notti europee.

Il Cagliari ha registrato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite di Serie A. Il trend più recente è negativo: dopo il pareggio 1-1 contro la Juventus, i sardi hanno perso 4-0 contro il Monza e 2-0 contro il Bologna, incassando sei gol senza rispondere. L'unica vittoria esterna del periodo risale al successo per 1-0 a Udine.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre si è giocato il 9 febbraio 2026 all'Olimpico, con la Roma vincitrice per 2-0. Guardando agli ultimi cinque precedenti in Serie A, la Roma ha vinto tre volte, il Cagliari una, con un pareggio. Il 4-0 del febbraio 2024 è il risultato più netto della serie.

Classifica





In classifica, la Roma condivide il terzo posto con il Milan mentre il Cagliari l'ottavo con il Torino: i giallorossi sono in piena corsa per le posizioni di vertice, mentre i sardi puntano a consolidarsi nella parte sinistra della graduatoria.





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