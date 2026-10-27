Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie A
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Roma
team-logoCagliari
Guarda su DAZN
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Roma-Cagliari in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Roma e Cagliari: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Serie A - Game Week 9
Stadio Olimpico, Roma

Roma-Cagliari sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Per guardare la partita in live streaming è necessario essere abbonati alla piattaforma e collegarsi tramite app su dispositivi mobili, smart TV o browser.

DAZN

DAZN

Iscriviti!

Come vedere Roma-Cagliari con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Roma-Cagliari: martedì 27 ottobre ore 20.45

La Roma ospita il Cagliari allo Stadio Olimpico di Roma per la nona giornata di Serie A 2026/27, un turno infrasettimanale che arriva a pochi giorni dai risultati del weekend.

I giallorossi arrivano alla sfida reduci dal pareggio per 3-3 al Maradona contro il Napoli, un risultato che ha lasciato l'amaro in bocca ma che ha anche dimostrato il carattere della squadra di Gasperini: la Roma era sotto nel punteggio e ha trovato il pari nel finale grazie alla doppietta di Leonardo Balerdi, difensore argentino arrivato in prestito dal Marsiglia che si è già preso la scena all'Olimpico. Il distacco dalla vetta della classifica è salito a quattro punti, il che rende ogni partita da qui in avanti un'occasione da non sprecare.

Il Cagliari attraversa invece un momento difficile. Dopo tre vittorie consecutive che avevano fatto sognare i tifosi sardi, la squadra di Pisacane ha raccolto un solo pareggio nelle ultime tre uscite, con le pesanti sconfitte contro Monza e Bologna che hanno frenato la corsa. Con tredici punti in otto giornate, i rossoblù restano comunque in una posizione di classifica rispettabile, ma il trend recente preoccupa.

Gasperini dovrà fare i conti con diverse assenze importanti, tra cui quella del portiere titolare Mile Svilar e del centrocampista Manu Koné, oltre a Paulo Dybala potrebbe che non ha recuperato dopo l'infortunio muscolare rimediato contro il Real Madrid in Champions League.

Per seguire Roma-Cagliari in diretta, di seguito tutte le informazioni su dove vederla in TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Roma - Cagliari

3-4-1-2
Roma crest
Roma
ROM
page.match.formation.title
Cagliari crest
Cagliari
CGL
4-3-2-1
P. GolliniP. GolliniL. BalerdiL. BalerdiD. GhilardiD. GhilardiE. N'DickaE. N'DickaM. SouleM. SouleN. MolinaN. Molinateam-logoE. LulliN. PisilliN. PisilliB. CristanteB. CristanteR. MoraR. MoraD. MalenD. MalenE. CaprileE. CaprileY. MinaY. MinaZe PedroZe PedroA. ObertA. ObertJ. RodriguezJ. RodriguezY. MassolinY. MassolinM. AdopoM. AdopoA. DeiolaA. DeiolaD. MaldiniD. MaldiniA. RomanoA. RomanoP. MendyP. Mendy
Cagliari crest
Cagliari
CGL
3-4-1-2
Roma

Formazione titolare

Cagliari

Allenatore

  • G. Gasperini
  • F. Pisacane

Gasperini non potrà contare su Mile Svilar, Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala e Manu Koné, tutti alle prese con problemi fisici. Il portiere Pierluigi Gollini dovrebbe quindi difendere i pali, con la probabile formazione che vede Balerdi, Ghilardi e N'Dicka in difesa, Molina, Lulli, Cristante e Pisilli a centrocampo, Soulé e Mora sulla trequarti a supporto di Malen.

Il Cagliari di Pisacane è privo di Riyad Idrissi, Mattia Felici e Harry Winks, quest'ultimo fermato dalla lombalgia e non convocato. Caprile dovrebbe partire tra i pali, con Mina, Ze Pedro, Rodriguez e Obert in difesa; Deiola prenderà il posto di Winks in mezzo al campo, con Massolin e Romano a completare il reparto, mentre Adopo e Daniel Maldini agiranno alle spalle dell'attaccante Mendy.

Stato di forma

ROM

ROM - Forma

COM
D0-0
RMA
S3-4
GEN
V2-0
SBR
V4-0
NAP
D3-3
Gol segnato (subito)
12/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
CGL

CGL - Forma

ATA
V1-2
UDI
V0-1
JUV
D1-1
MON
S4-0
BOL
S0-2
Gol segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

La Roma arriva a questa sfida con un ruolino di marcia di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra Serie A e Champions League. Il 3-3 di Napoli è il risultato più recente mentre da segnalare rimane il netto 4-0 rifilato allo Slovan Bratislava in Champions League e il successo per 2-0 contro il Genoa in campionato. La sconfitta per 4-3 contro il Real Madrid rappresenta l'unico passo falso nelle grandi notti europee.

Il Cagliari ha registrato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite di Serie A. Il trend più recente è negativo: dopo il pareggio 1-1 contro la Juventus, i sardi hanno perso 4-0 contro il Monza e 2-0 contro il Bologna, incassando sei gol senza rispondere. L'unica vittoria esterna del periodo risale al successo per 1-0 a Udine.

Precedenti

Testa a testa

RomaPareggioCagliari
3
1
1
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
2
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
FIN
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
1
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
FIN
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
Roma badge
Roma
ROM
0
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
4
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
FIN
7Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato0/5

L'incontro più recente tra le due squadre si è giocato il 9 febbraio 2026 all'Olimpico, con la Roma vincitrice per 2-0. Guardando agli ultimi cinque precedenti in Serie A, la Roma ha vinto tre volte, il Cagliari una, con un pareggio. Il 4-0 del febbraio 2024 è il risultato più netto della serie.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
87102310+1322
V
V
V
D
V
2
LazioLazioLAZ
8710165+1122
V
V
V
V
D
3
RomaRomaROM
8530196+1318
D
V
D
D
V
4
MilanMilanMIL
8530167+918
V
V
D
V
D
5
ComoComoCOM
8521147+717
V
V
D
S
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
D
V
S
V
D
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
V
S
D
V
S
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
D
S
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
S
S
D
V
V
10
NapoliNapoliNAP
83231310+311
D
S
V
D
V
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
D
S
V
S
S
12
LecceLecceLEC
8305914-59
S
V
S
S
V
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
V
S
V
D
S
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
S
S
D
S
V
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
S
V
S
V
S
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
V
S
V
S
D
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
S
S
S
S
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
S
S
S
D
V
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
S
S
S
V
S
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
S
V
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


In classifica, la Roma condivide il terzo posto con il Milan mentre il Cagliari l'ottavo con il Torino: i giallorossi sono in piena corsa per le posizioni di vertice, mentre i sardi puntano a consolidarsi nella parte sinistra della graduatoria.


  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google