Dove vedere Real Madrid-Villarreal in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

LaLiga - Game Week 8 10 ott 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

La partita tra Real Madrid e Villarreal sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi le opzioni per seguire il match in live streaming.

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Real Madrid-Villarreal: sabato 10 ottobre ore 21

Il Real Madrid ospita il Villarreal all'Estadio Bernabeu di Madrid in una sfida di Liga che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. I Blancos cercano continuità dopo risultati altalenanti, mentre il Sottomarino Giallo vuole invertire una tendenza negativa.

Mbappè e Vinicius Junior sono sotto i riflettori: quest'ultimo sta attraversando un periodo di forma non ottimale. Il tecnico portoghese ha difeso pubblicamente entrambi i suoi attaccanti dalle critiche esterne, dimostrando la fiducia piena nei confronti del suo reparto offensivo.

Mbappe ha attirato polemiche per alcune attività fuori dal campo durante la sosta per le nazionali, ma Mourinho ha respinto con forza le critiche, definendole assurde. La solidità dello spogliatoio madrileno sarà messa alla prova in questa fase della stagione.

Il Villarreal di Inigo Perez arriva a Madrid con qualcosa da dimostrare. I risultati recenti hanno evidenziato fragilità difensive, e la trasferta al Bernabeu rappresenta un banco di prova difficile.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

In casa Real Madrid, Mourinho dovrà fare a meno di Ferland Mendy, Rodrygo ed Eder Militao per infortunio, mentre Dean Huijsen è squalificato. Il probabile undici titolare prevede Courtois in porta, con una linea difensiva composta da Konate, Alexander-Arnold, Ruediger e Cucurella. A centrocampo spazio a Bellingham, Tchouameni e Bernardo Silva, con Arda Guler, Vinicius Junior e Mbappe nel tridente offensivo.

Il Villarreal recupera quasi tutti i suoi effettivi: l'unico assente per infortunio è Tajon Buchanan. Inigo Perez dovrebbe schierare Gulacsi, Cardona, Navarro, Mourino, Foyth, Akhomach, Comesana, Moleiro, Ayoze Perez, Gueye e Mikautadze.

Stato di forma

Il Real Madrid ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra Liga e Champions League. I Blancos hanno battuto l'Elche 3-2 e il Rayo Vallecano 4-1 in casa in campionato mentre Le due sconfitte sono arrivate contro il Real Betis, che si è imposto 1-0, e contro l'Atletico Madrid, che ha vinto 2-1 nell'ultimo turno prima della sosta.

Il Villarreal ha vinto due delle ultime cinque partite, perdendo le altre tre. Le vittorie sono arrivate nelle due sfide più recenti contro Malaga e Levante, entrambe per 3-1 ma in precedenza aveva perso contro il Real Betis, il Borussia Dortmund e il Deportiva la Coruna.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando il Villarreal ospitò il Real Madrid e si impose 0-2 in Liga. Guardando agli ultimi cinque scontri diretti, il Real Madrid ha vinto tre volte contro le due del Villarreal.

Classifica





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