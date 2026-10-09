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LaLiga
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Real Madrid-Villarreal in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Liga tra Real Madrid e Villarreal: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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LaLiga - Game Week 8
Estadio Bernabeu

La partita tra Real Madrid e Villarreal sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi le opzioni per seguire il match in live streaming.

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Real Madrid-Villarreal: sabato 10 ottobre ore 21

Il Real Madrid ospita il Villarreal all'Estadio Bernabeu di Madrid in una sfida di Liga che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. I Blancos cercano continuità dopo risultati altalenanti, mentre il Sottomarino Giallo vuole invertire una tendenza negativa.

Mbappè e Vinicius Junior sono sotto i riflettori: quest'ultimo sta attraversando un periodo di forma non ottimale. Il tecnico portoghese ha difeso pubblicamente entrambi i suoi attaccanti dalle critiche esterne, dimostrando la fiducia piena nei confronti del suo reparto offensivo.

Mbappe ha attirato polemiche per alcune attività fuori dal campo durante la sosta per le nazionali, ma Mourinho ha respinto con forza le critiche, definendole assurde. La solidità dello spogliatoio madrileno sarà messa alla prova in questa fase della stagione.

Il Villarreal di Inigo Perez arriva a Madrid con qualcosa da dimostrare. I risultati recenti hanno evidenziato fragilità difensive, e la trasferta al Bernabeu rappresenta un banco di prova difficile.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Real Madrid - Villarreal

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formazione
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisI. KonateI. KonateT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldA. RuedigerA. RuedigerM. CucurellaM. CucurellaJ. BellinghamJ. BellinghamVinicius JuniorVinicius JuniorA. GulerA. GulerA. TchouameniA. TchouameniB. SilvaB. SilvaK. MbappeK. MbappeP. GulacsiP. GulacsiS. CardonaS. CardonaP. NavarroP. NavarroS. MourinoS. MourinoJ. FoythJ. FoythI. AkhomachI. AkhomachS. ComesanaS. ComesanaA. MoleiroA. MoleiroA. PerezA. PerezP. GueyeP. GueyeG. MikautadzeG. Mikautadze
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-2-3-1
Real Madrid

Formazione titolare

Villarreal

Allenatore

  • J. Mourinho
  • I. Perez

In casa Real Madrid, Mourinho dovrà fare a meno di Ferland Mendy, Rodrygo ed Eder Militao per infortunio, mentre Dean Huijsen è squalificato. Il probabile undici titolare prevede Courtois in porta, con una linea difensiva composta da Konate, Alexander-Arnold, Ruediger e Cucurella. A centrocampo spazio a Bellingham, Tchouameni e Bernardo Silva, con Arda Guler, Vinicius Junior e Mbappe nel tridente offensivo.

Il Villarreal recupera quasi tutti i suoi effettivi: l'unico assente per infortunio è Tajon Buchanan. Inigo Perez dovrebbe schierare Gulacsi, Cardona, Navarro, Mourino, Foyth, Akhomach, Comesana, Moleiro, Ayoze Perez, Gueye e Mikautadze.

Stato di forma

RMA

RMA - Forma

BET
S1-0
INT
V2-1
RAY
V4-1
ELC
V2-3
ATM
S2-1
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
VIL

VIL - Forma

COR
S2-3
BVB
S3-2
BET
S1-2
MAL
V1-3
LEV
V3-1
Gol segnato (subito)
11/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Il Real Madrid ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra Liga e Champions League. I Blancos hanno battuto l'Elche 3-2 e il Rayo Vallecano 4-1 in casa in campionato mentre Le due sconfitte sono arrivate contro il Real Betis, che si è imposto 1-0, e contro l'Atletico Madrid, che ha vinto 2-1 nell'ultimo turno prima della sosta.

Il Villarreal ha vinto due delle ultime cinque partite, perdendo le altre tre. Le vittorie sono arrivate nelle due sfide più recenti contro Malaga e Levante, entrambe per 3-1 ma in precedenza aveva perso contro il Real Betis, il Borussia Dortmund e il Deportiva la Coruna.

Precedenti

Testa a testa

Real MadridPareggioVillarreal
4
1
0
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
FIN
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FIN
LaLiga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
FIN
13Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando il Villarreal ospitò il Real Madrid e si impose 0-2 in Liga. Guardando agli ultimi cinque scontri diretti, il Real Madrid ha vinto tre volte contro le due del Villarreal.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


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