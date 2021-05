Dove vedere Real Madrid-Siviglia in tv e streaming

Real Madrid-Siviglia scontro al vertice del 35° turno di Liga: tutto sulle formazioni e su come assistere alla sfida in tv e streaming.

Quartultima giornata che si preannuncia scoppiettante in Liga, poiché ad affrontarsi tra loro le prime quattro della classe: l'Atletico Madrid capolista di scena al 'Camp Nou' di Barcellona, mentre il Real Madrid ospita il Siviglia.

Match da vincere assolutamente per i 'Blancos' che, in caso di sconfitta dei 'Colchoneros', volerebbero in testa alla Liga proprio in coabitazione con il Barcellona a tre giornate dal termine.

I ragazzi di Zinedine Zidane hanno battuto agevolmente l'Osasuna al 'Di Stefano' nel turno precedente, mentre per il Siviglia è arrivata una battuta d'arresto interna pesantissima: 0-1 in favore dell'Athletic Bilbao al 'Sanchez Pizjuan', decisivo un acuto di Williams al 90'.

Molto equilibrato il confronto dell'andata, vinto dal Real di misura grazie ad un'autorete di Bounou poco prima dell'ora di gioco, propiziata da un tocco di Vinicius Jr assistito da Mendy.

Motivazione in più per il Real è l'eliminazione in Champions League: la Liga è l'unico trofeo ancora alla portata dei blaugrana.

QUANDO SI GIOCA REAL MADRID-SIVIGLIA

Real Madrid-Siviglia si disputerà domenica 9 maggio 2021 all'Estadio Alfredo Di Stefano, facente parte del centro sportivo di Valdebebas a Madrid. Calcio d'inizio fissato per le ore 21.

DOVE VEDERE REAL MADRID-SIVIGLIA IN TV E STREAMING

La sfida tra Real Madrid e Siviglia sarà visibile su ogni smart tv grazie all'applicazione di DAZN, disponibile anche per i possessori di Sky Q. Chi non possiede un televisore smart può ricorrere a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, grazie ai quali è possibile fruire dell'app di DAZN, utilizzabile anche sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X).

Lo streaming di Real Madrid-Siviglia sarà disponibile su DAZN in due modalità: collegandosi dal proprio pc al sito ufficiale e inserendo le credenziali per accedere all'intera offerta sportiva oppure, da smartphone e tablet, avviando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-SIVIGLIA

Possibile ritorno a quattro per Zidane. 'Blancos' con Asensio e Vinicius Jr a supporto della punta centrale Benzema, Modric e Kroos scudieri di Casemiro a centrocampo. Odriozola e Mendy i terzini, Ramos e Nacho i centrali difensivi davanti a Courtois.

Attacco andaluso guidato da En-Nesyri, con Suso e Ocampos ad agire in posizione esterna. 'Papu' Gomez interno sinistro accanto a Fernando, Rakitic sul lato opposto. Difesa composta da Jesus Navas e Acuna sulle corsie, Koundé e Diego Carlos in mezzo. Tra i pali Bounou.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Odriozola, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Jr.

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Gomez; Suso, En Nesyri, Ocampos.