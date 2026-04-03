Dove vedere Real Madrid-Bayern Monaco in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Un big match assoluto per aprire i quarti di Champions League. Due tra le favorite alla vittoria finale del torneo si affrontano a Madrid: il Real di Mbappé ospita il Bayern Monaco di Kane per la gara d'andata, con ritorno in terra bavarese tra una settimana.

Superate rispettivamente Manchester City ed Atalanta, Real Madrid e Bayern Monaco si ritrovano al Bernabeu per provare a costruire la prima parte di qualificazione e affrontare in semifinale un'altra big di prima fascia, ovvero una tra il PSG Campione in carica e il Liverpool di Slot, deciso a vincere la Champions per riscattare la deludente annata.

Come guardare Real Madrid-Bayern Monaco in diretta? Canale TV e streaming

Real Madrid-Bayern Monaco si può vedere in diretta tv e streaming esclusivamente su Sky, Sky Go e NOW.

Non disponibile in chiaro e gratis, la sfida di Madrid è disponibile in abbonamento sui canali numero 201 e 213 , ovvero Sky Sport Uno e Sky Sport 4K.

Real Madrid-Bayern Monaco: a che ora inizia

Champions League - Fase finali Estadio Bernabeu

Come tutte le partite di Champions League in questa fase, anche Real Madrid-Bayern Monaco di martedì 7 aprile si gioca alle ore 21:00.

Notizie su Real, Bayern e probabili formazioni

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Pitarch, Tchouameni, Arda Guler; Brahim Diaz, Vinicius. All: Arbeloa

Forma di Real e Bayern

I precedenti tra Real Madrid e Bayern Monaco