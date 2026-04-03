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Francesco Schirru

Dove vedere Real Madrid-Bayern Monaco in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Champions League
Real Madrid vs Bayern Monaco
Real Madrid
Bayern Monaco

In Champions League si fa sul serio, al via i quarti di finale: big match assoluto a Madrid, dove il Real di Mbappé affronta il Bayern Monaco di Kane.

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Un big match assoluto per aprire i quarti di Champions League. Due tra le favorite alla vittoria finale del torneo si affrontano a Madrid: il Real di Mbappé ospita il Bayern Monaco di Kane per la gara d'andata, con ritorno in terra bavarese tra una settimana.

Superate rispettivamente Manchester City ed Atalanta, Real Madrid e Bayern Monaco si ritrovano al Bernabeu per provare a costruire la prima parte di qualificazione e affrontare in semifinale un'altra big di prima fascia, ovvero una tra il PSG Campione in carica e il Liverpool di Slot, deciso a vincere la Champions per riscattare la deludente annata.

Come guardare Real Madrid-Bayern Monaco in diretta? Canale TV e streaming

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Bayern Monaco
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Real Madrid-Bayern Monaco si può vedere in diretta tv e streaming esclusivamente su Sky, Sky Go e NOW.

Non disponibile in chiaro e gratis, la sfida di Madrid è disponibile in abbonamento sui canali numero 201 e 213 , ovvero Sky Sport Uno e Sky Sport 4K.

Real Madrid-Bayern Monaco: a che ora inizia

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Champions League - Fase finali
Estadio Bernabeu

Come tutte le partite di Champions League in questa fase, anche Real Madrid-Bayern Monaco di martedì 7 aprile si gioca alle ore 21:00.

Notizie su Real, Bayern e probabili formazioni

Probabili formazioni Real Madrid - Bayern Monaco

Real MadridHome team crest

4-4-2

Formazione

4-2-3-1

Home team crestFCB
13
A. Lunin
12
T. Alexander-Arnold
22
A. Ruediger
24
D. Huijsen
18
A. Carreras
15
A. Guler
14
A. Tchouameni
45
T. Pitarch
8
F. Valverde
10
K. Mbappe
7
Vinicius Junior
1
M. Neuer
4
J. Tah
44
J. Stanisic
27
K. Laimer
2
D. Upamecano
45
A. Pavlovic
14
L. Diaz
6
J. Kimmich
17
M. Olise
7
S. Gnabry
9
H. Kane

4-2-3-1

FCBAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Arbeloa

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Kompany

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Tah, Kim, Guerreiro; Bischof, Pavlovic; Karl, Goretzka, Luis Díaz; Kane. All: Kompany

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Pitarch, Tchouameni, Arda Guler; Brahim Diaz, Vinicius. All: Arbeloa

Forma di Real e Bayern

I precedenti tra Real Madrid e Bayern Monaco

RMA

Ultime 5 partite

FCB

3

Vittorie

2

Pareggi

0

Vittorie

11

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
4/5
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