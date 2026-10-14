Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Real Betis vs FC Porto è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura live della partita.

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Real Betis-FC Porto: data e orario

Il Real Betis ospita il FC Porto all'Estadio Benito Villamarín di Siviglia nella fase a gironi della UEFA Champions League mercoledì 14 ottobre 2026. Per entrambe le squadre si tratta di una tappa cruciale nella corsa alla qualificazione alle fasi a eliminazione diretta.

Manuel Pellegrini porta i suoi all'appuntamento europeo sull'onda di un momento di forma convincente in campionato. La vittoria per 5-2 sull'Osasuna in LaLiga nell'ultimo turno ha confermato che il Betis sa segnare e che la squadra è in salute, pur avendo già dimostrato solidità in Champions con il successo per 3-2 sul Lille all'esordio.

Il FC Porto di Francesco Farioli arriva a Siviglia dopo aver rimediato alla sconfitta inaugurale contro il Manchester City con una serie di risultati positivi in Liga Portugal. Il 3-1 rifilato al Benfica è il segnale più eloquente di una squadra che sa alzare il livello quando conta.

In classifica di Champions League il Betis occupa una posizione più confortante rispetto ai portoghesi, il che rende questa sfida particolarmente delicata per il Porto, chiamato a raccogliere punti preziosi lontano da casa per non perdere contatto con le zone che contano.

L'Estadio Benito Villamarín funge da sede europea del Betis durante il periodo di ristrutturazione dello stadio, previsto fino al 2028, che ha invece dirottato le partite di Liga al Cartuja. Pellegrini potrà dunque contare su un ambiente familiare per questa notte continentale.

Di seguito trovate tutte le informazioni su come seguire Real Betis vs FC Porto in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Manuel Pellegrini dovrebbe schierare Alvaro Valles in porta, con una difesa composta da Natan, Hector Bellerin, Marc Bartra e Francisco Garcia. A centrocampo spazio ad Abdessamad Ezzalzouli, Isco, Rodrigo Riquelme e Facundo Bernal, con Dani Ceballos e Troy Parrott a completare l'undici. Junior Firpo figura nella lista degli indisponibili per la squadra di casa.

Francesco Farioli dovrebbe affidarsi a Diogo Costa tra i pali, con Alberto Costa, Nehuen Perez, Jakub Kiwior e Francisco Moura in difesa. Alan Varela e Pablo Rosario presidieranno la mediana, mentre Gabriel Veiga, Andre Silva, Pepe e Borja Sainz agiranno nella zona offensiva. Il Porto dovrà fare a meno di Zaidu Sanusi e William Gomes per infortunio, mentre Jan Bednarek è squalificato.

Stato di forma

Il Real Betis arriva a questa sfida con un ruolino di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Il risultato più recente è il netto 5-2 rifilato all'Osasuna in LaLiga, mentre in precedenza erano arrivati successi contro Getafe per 1-0 e il 2-1 esterno a Villarreal. L'unico punto perso è giunto con l'1-1 sul campo del Deportivo de A Coruña. Nelle cinque gare, il Betis ha segnato dodici reti e ne ha subite otto.

Il FC Porto ha collezionato quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Dopo il ko per 2-0 contro il Manchester City all'esordio in Champions, i Dragoni non si sono più fermati: il 3-1 al Benfica e il 4-1 al Casa Pia AC in Liga Portugal testimoniano una striscia positiva solida. Complessivamente Porto ha realizzato undici gol e ne ha concessi quattro in questo periodo.

Precedenti

L'unico precedente registrato tra Real Betis e FC Porto risale al 19 luglio 2019, quando le due squadre si affrontarono in un'amichevole estiva al campo del Porto: la gara terminò 1-1. Non esistono ulteriori incontri ufficiali tra i due club, rendendo questa sfida di Champions League la prima competitiva della loro storia.

Classifica





Nella classifica della fase a gironi di Champions League il Real Betis occupa l'undicesima posizione, mentre il FC Porto si trova al 29° posto: i portoghesi hanno quindi un bisogno più urgente di punti rispetto ai padroni di casa per restare in corsa verso il turno successivo.





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