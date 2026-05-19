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Dove vedere Ravenna-Salernitana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Ravenna vs Salernitana
Ravenna
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Come guardare la partita dei playoff di Serie C tra Ravenna e Salernitana: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Tutto in novanta minuti allo stadio Bruno Benelli: Ravenna e Salernitana si giocano l'accesso alla Final Four dei playoff di Serie C.

Dopo il match d'andata all'Arechi, vinto  2-0 da granata grazie alle reti nella ripresa di Facundo Lescano e Armando Anastasio, la formazione guidata da Serse Cosmi si presenta in Romagna con un solido doppio vantaggio da difendere. Dall'altra parte, i giallorossi di Andrea Mandorlini sono chiamati all'impresa davanti al proprio pubblico: ai romagnoli servono una partita perfetta e vincere con almeno due gol di scarto per andare in semifinale.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Ravenna-Salernitana in diretta? Canale TV e diretta streaming

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 Ravenna-Salernitana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 253.

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Ravenna
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Salernitana
SAL

Sarà possibile seguire Salernitana-Ravenna anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Il match, inoltre, sarà trasmesso anche da RAI: sul digitale terrestre, al canale 58, e in streaming sui raiplay.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Ravenna-Salernitana: ora di inizio

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Serie C - Promotion Playoff

La gara fra Ravenna e Salernitana, valida per il ritorno del Secondo Turno Nazionale dei playoff di Serie C, si giocherà mercoledì 20 maggio, allo stadio Benelli, con fischio d’inizio ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Ravenna

RAVENNA (3-5-2): Poluzzi; Solini, Bianconi, Esposito; Corsinelli, Tenkorang, Viola, Rossetti, Bani; Fischnaller, Okaka. All. Mandorlini

Probabile formazione Salernitana

SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Anastasio; Cabianca, De Boer, Tascone, Villa; Ferraris; Ferrari, Lescano. All. Cosmi

Forma

RAV
-Forma

Goal segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

SAL
-Forma

Goal segnato (subito)
11/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

RAV

Ultime 5 partite

SAL

2

Vittorie

2

Pareggi

1

Vittoria

5

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5
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