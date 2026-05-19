Dove vedere Ravenna-Salernitana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Tutto in novanta minuti allo stadio Bruno Benelli: Ravenna e Salernitana si giocano l'accesso alla Final Four dei playoff di Serie C.
Dopo il match d'andata all'Arechi, vinto 2-0 da granata grazie alle reti nella ripresa di Facundo Lescano e Armando Anastasio, la formazione guidata da Serse Cosmi si presenta in Romagna con un solido doppio vantaggio da difendere. Dall'altra parte, i giallorossi di Andrea Mandorlini sono chiamati all'impresa davanti al proprio pubblico: ai romagnoli servono una partita perfetta e vincere con almeno due gol di scarto per andare in semifinale.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Ravenna-Salernitana in diretta? Canale TV e diretta streamingRavenna-Salernitana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 253.
Sarà possibile seguire Salernitana-Ravenna anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Il match, inoltre, sarà trasmesso anche da RAI: sul digitale terrestre, al canale 58, e in streaming sui raiplay.
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Ravenna-Salernitana: ora di inizio
La gara fra Ravenna e Salernitana, valida per il ritorno del Secondo Turno Nazionale dei playoff di Serie C, si giocherà mercoledì 20 maggio, allo stadio Benelli, con fischio d’inizio ore 20:45.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Ravenna
RAVENNA (3-5-2): Poluzzi; Solini, Bianconi, Esposito; Corsinelli, Tenkorang, Viola, Rossetti, Bani; Fischnaller, Okaka. All. Mandorlini
Probabile formazione Salernitana
SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Anastasio; Cabianca, De Boer, Tascone, Villa; Ferraris; Ferrari, Lescano. All. Cosmi