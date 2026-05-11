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Dove vedere Ravenna-Cittadella in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Ravenna vs Cittadella
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Come guardare la partita dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi tra Ravenna e Cittadella: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Ravenna e Cittadella si affronteranno allo stadio Bruno Benelli nel match di ritorno del Primo Turno Nazionale dei playoff di Serie C.

In Romagna si ripartirà dal pari dell’andata: dopo aver ottenuto il doppio vantaggio, i veneti nel finale si sono fatti riacciuffare dalla squadra di Mandorlini.

Cittadella, dunque, costretto a vincere per non essere eliminato dalla post season, mentre al Ravenna basterà un pari per andare al Secondo Turno.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Ravenna-Cittadella in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Ravenna
RAV
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Cittadella
CIT
Ravenna-Cittadella verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 253.

Sarà possibile seguire Ravenna-Cittadella anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Ravenna-Cittadella: ora di inizio

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Serie C - Promotion Playoff

La gara fra Ravenna e Cittadella, valida per il ritorno del Primo Turno Nazionale dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà mercoledì 13 maggio, allo stadio Bruno Benelli, con fischio d’inizio ore 20:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Ravenna

RAVENNA (3-4-1-2): Anacoura; Donati, Esposito, Bianconi; Da Pozzo, Lonardi, Mandorlini, Bani; Viola; Fischnaller, Okaka. All. Mandorlini

Probabile formazione Cittadella

CITTADELLA (3-4-3): Maniero; Salvi, Pavan, Cecchetto; D'Alessio, Vita, Barberis, Rizza; Falcinelli, Rabbi, Anastasia. All. Iori

Forma

RAV
-Forma

Goal segnato (subito)
7/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

CIT
-Forma

Goal segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

RAV

Ultime 5 partite

CIT

0

Vittorie

3

Pareggi

2

Vittorie

3

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5
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