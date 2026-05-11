Dove vedere Ravenna-Cittadella in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Ravenna e Cittadella si affronteranno allo stadio Bruno Benelli nel match di ritorno del Primo Turno Nazionale dei playoff di Serie C.
In Romagna si ripartirà dal pari dell’andata: dopo aver ottenuto il doppio vantaggio, i veneti nel finale si sono fatti riacciuffare dalla squadra di Mandorlini.
Cittadella, dunque, costretto a vincere per non essere eliminato dalla post season, mentre al Ravenna basterà un pari per andare al Secondo Turno.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Ravenna-Cittadella in diretta? Canale TV e diretta streaming
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 253.
Sarà possibile seguire Ravenna-Cittadella anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Ravenna-Cittadella: ora di inizio
La gara fra Ravenna e Cittadella, valida per il ritorno del Primo Turno Nazionale dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà mercoledì 13 maggio, allo stadio Bruno Benelli, con fischio d’inizio ore 20:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Ravenna
RAVENNA (3-4-1-2): Anacoura; Donati, Esposito, Bianconi; Da Pozzo, Lonardi, Mandorlini, Bani; Viola; Fischnaller, Okaka. All. Mandorlini
Probabile formazione Cittadella
CITTADELLA (3-4-3): Maniero; Salvi, Pavan, Cecchetto; D'Alessio, Vita, Barberis, Rizza; Falcinelli, Rabbi, Anastasia. All. Iori