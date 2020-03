Dove vedere Rangers-Bayer Leverkusen in tv e streaming

I Rangers Glasgow sfidano il Bayer Leverkusen nell'andata degli ottavi di finale di Europa League: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla.

I Glasgow di Steven Gerrard sfidano il di Peter Bosz nell'andata degli ottavi di finale di . La partita si disputerà all'Ibrox Stadium con il pubblico sugli spalti, nonostante l'emergenza Coronavirus abbia ormai raggiunto un carattere pandemico.

Sono 2 i precedenti fra le due formazioni nelle Coppe europee e risalgono alla Coppa UEFA 1998/99, quando gli scozzesi hanno vinto 2-1 in trasferta e pareggiato 1-1 in casa, conquistando così l'accesso agli ottavi di finale di quel torneo.

La squadra guidata dalla leggenda del Gerrard è imbattuta da 6 gare nella competizione, con 3 vittorie e 3 pareggi. Se a passare il turno fossero però le 'Aspirine', questa sarebbe la prima volta per loro ai quarti di finale dalla stagione 2007/08.

Il centravanti Alfredo Morelos è il bomber degli scozzesi in Europa League con 6 reti, mentre Kai Havertz e l'italo-argentino Lucas Alario sono i migliori marcatori dei tedeschi con 2 goal segnati ciascuno.

QUANDO SI GIOCA RANGERS-BAYER LEVERKUSEN

Rangers-Bayer Leverkusen si giocherà la sera di giovedì 12 marzo 2020 nel palcoscenico dell'Ibrox Stadium. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal polacco Szymon Marciniak, è previsto per le ore 21.00. Sarà il 3° confronto nelle Coppe europee fra le due squadre, il primo in .

DOVE VEDERE RANGERS-BAYER LEVERKUSEN IN TV E STREAMING

La sfida Rangers-Bayer Leverkusen sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 254 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Antonio Nucera.

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con la pagina ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è rappresentata dall'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN

Gerrard dovrebbe mandare in campo gli scozzesi con il 4-3-3. In attacco, l'ex Hagi e Kent potrebbero affiancare nel tridente il centravanti Morelos. In mediana, la regia sarà affidata a Davis, con Jack e Harfield che dovrebbero giocare da mezzali. In difesa, davanti al portiere McGregor, Tavernier e Barisic saranno i due esterni bassi, mentre Goldson ed Edmundson formeranno la coppia centrale difensiva.

Bosz, nel suo 4-2-3-1, potrebbe affidarsi ad Alario nel ruolo di riferimento offensivo. Alle sue spalle agiranno a sostegno Havertz, Paulinho e Diaby. In mediana Demirbay affiancherà Aranguiz. Fra i pali ci sarà Hradecky, davanti a lui una linea difensiva a quattro composta da Lars Bender e Sinkgraven come terzini, e da Tah e Tabsoba al centro. Indisponibili per infortunio Volland in attacco e Sven Bender in difesa.

RANGERS (4-3-3): McGregor; Tavernier, Goldson, Edmundson, Barisic; Jack, S. Davis, Harfield; Hagi, Morelos, Kent.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Bender, Tah, Tabsoba, Sinkgraven; Aranguiz, Demirbay; Havertz, Paulinho, Diaby; Alario.