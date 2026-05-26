Goal.com
LiveBiglietti
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Live Scores, Stats, and the Latest News
Champions League
team-logoParis Saint-Germain
Puskás Aréna
team-logoArsenal
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL

Dove vedere PSG-Arsenal in tv e streaming: canale, orario, formazioni della finale di Champions

Champions League
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain
Arsenal

L'ultima gara della stagione, si assegna la Champions League: il PSG cerca il bis, l'Arsenal il primo trionfo europeo. In Italia non è prevista la trasmissione gratis e in chiaro.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il momento è arrivato: a Budapest, Ungheria, si gioca la finale di Champions League tra i Campioni in carica del PSG e l'Arsenal, che vent'anni esatti dopo l'unico match per la coppa disputato, e perso contro il Barcellona, avrà l'occasione di trasformare l'annata nella migliore della sua storia.

I Gunners, infatti, hanno conquistato la Premier League dopo una lunga attesa e la doppietta con la Champions renderebbe l'annata 2025/2026 come la top assoluta. Anche il PSG ha vinto il campionato e dopo aver spezzato la maledizione europea un anno fa è pronto a ripetersi con gli stessi interpreti e allenatore.

La finale di Champions 2026 è di scena prima del previsto in termini di orario, considerato il vecchio 21:00 superato dalla decisione UEFA di far disputare la sfida alle 18:00.

Il match ungherese tra Arsenal e PSG porterà non solo a dividere medaglie d'oro e d'argento, m bensì permetterà alla vincitrice di disputare la Supercoppa Europea contro l'Aston Villa (che ha conquistato l'Europa League) e la Coppa Intercontinentale di fine anno.

Inoltre, in attesa di capire come andranno i Mondiali, PSG-Arsenal sarà fondamentale anche in termini di Pallone d'Oro, con Rice, Dembelè e Kvara in corsa per conquistarlo nei prossimi mesi.

Champions League
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Arsenal crest
Arsenal
ARS

Come vedere PSG-Arsenal in diretta? Canale TV e streaming

Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

La finale di Champions League non ha una trasmissione in chiaro e gratis per tutti in Italia, ragion per cui bisognerà avere un abbonamento a Sky o NOW per seguire Arsenal contro PSG.

I canali che trasmettono Arsenal-PSG in tv (Sky, NOW) o streaming (Sky Go, NOW) sono Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, ovvero i numeri 201, 202, 213 e 251.

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come la finale di Champions con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

PSG-Arsenal: ora di inizio

crest
Champions League - Fase finali
Puskás Aréna

Notizie su PSG, Arsenal e probabili formazioni

Probabili formazioni Paris Saint-Germain - Arsenal

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • Luis Enrique

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Arteta

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Zaire-Emery; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubiemendi, Odegaard; Saka, Gyokeres, Martinelli

Forma di PSG e Arsenal

PSG
-Forma

Goal segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

ARS
-Forma

Goal segnato (subito)
8/1
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Precedenti tra Arsenal e PSG

PSG

Ultime 5 partite

ARS

2

Vittorie

2

Pareggi

1

Vittoria

6

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5
Pubblicità