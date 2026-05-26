Dove vedere PSG-Arsenal in tv e streaming: canale, orario, formazioni della finale di Champions

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Il momento è arrivato: a Budapest, Ungheria, si gioca la finale di Champions League tra i Campioni in carica del PSG e l'Arsenal, che vent'anni esatti dopo l'unico match per la coppa disputato, e perso contro il Barcellona, avrà l'occasione di trasformare l'annata nella migliore della sua storia.

I Gunners, infatti, hanno conquistato la Premier League dopo una lunga attesa e la doppietta con la Champions renderebbe l'annata 2025/2026 come la top assoluta. Anche il PSG ha vinto il campionato e dopo aver spezzato la maledizione europea un anno fa è pronto a ripetersi con gli stessi interpreti e allenatore.

La finale di Champions 2026 è di scena prima del previsto in termini di orario, considerato il vecchio 21:00 superato dalla decisione UEFA di far disputare la sfida alle 18:00.

Il match ungherese tra Arsenal e PSG porterà non solo a dividere medaglie d'oro e d'argento, m bensì permetterà alla vincitrice di disputare la Supercoppa Europea contro l'Aston Villa (che ha conquistato l'Europa League) e la Coppa Intercontinentale di fine anno.

Inoltre, in attesa di capire come andranno i Mondiali, PSG-Arsenal sarà fondamentale anche in termini di Pallone d'Oro, con Rice, Dembelè e Kvara in corsa per conquistarlo nei prossimi mesi.

Come vedere PSG-Arsenal in diretta? Canale TV e streaming

La finale di Champions League non ha una trasmissione in chiaro e gratis per tutti in Italia, ragion per cui bisognerà avere un abbonamento a Sky o NOW per seguire Arsenal contro PSG.

I canali che trasmettono Arsenal-PSG in tv (Sky, NOW) o streaming (Sky Go, NOW) sono Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, ovvero i numeri 201, 202, 213 e 251.

Come guardarla all'estero con una VPN

PSG-Arsenal: ora di inizio

Champions League - Fase finali Puskás Aréna

Notizie su PSG, Arsenal e probabili formazioni

Probabili formazioni Paris Saint-Germain - Arsenal Probabile formazione Panchina Allenatore Luis Enrique Probabile formazione Panchina Allenatore M. Arteta

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PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Zaire-Emery; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubiemendi, Odegaard; Saka, Gyokeres, Martinelli

Forma di PSG e Arsenal

Precedenti tra Arsenal e PSG