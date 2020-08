Dove vedere la prima conferenza di Pirlo con la Juventus in tv e streaming

Il tecnico bianconero è parlare come nuovo tecnico dopo la presentazione di luglio: tutte le informazioni per la prima conferenza.

Lunedì 24 agosto, Andrea Pirlo ha passato alla Continassa, centro sportivo della , la sua prima giornata con i giocatori bianconeri. Ora è tutto pronto per le prime parole alla stampa (dopo la presentazione con Agnelli a fine luglio), così da esporre la grande opportunità come allenatore bianconero, dopo essere stato riportato in società momentaneamente come mister dell'Under 23.

CONFERENZA PIRLO

Il nuovo allenatore della Juventus ed leggenda bianconera del centrocampo parlerà martedì 25 agosto alle ore 15 all'Allianz Stadium: verranno annunciate dunque le sue idee su calciomercato e formazione, nonchè sugli obiettivi di Madama dalla prossima, imminente, stagione al via a fine settembre 2020.

DOVE VEDERE LA CONFERENZA DI PIRLO IN TV E STREAMING

La conferenza di Pirlo sarà visibile su Juventus TV in grazie all'utilizzo di dispositivi mobili come tablet e smartphone, nonchè grazie a notebook e pc. Le prime parole da tecnico della Juventus saranno presenti anche su Goal, che seguirà in diretta tutta la presentazione del nuovo allenatore bianconero.