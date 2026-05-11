Dove vedere Potenza-Campobasso in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Dopo lo 0-3 del Molinari, Potenza e Campobasso si ritrovano nel match di ritorno del Primo Turno Nazionale dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi.
Ai molisani servirebbe un’impresa storica per accedere al prossimo step: vincere in casa della squadra di De Giorgio con ben 4 reti di scarto per ribaltare il risultato dell’andata.
Il Potenza, in un Viviani che si preannuncia gremito, vuole invece continuare a sognare la promozione.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Potenza-Campobasso in diretta? Canale TV e diretta streaming
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 252.
Sarà possibile seguire Potenza-Campobasso anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Potenza-Campobasso: ora di inizio
La gara fra Potenza e Campobasso, valida per il ritorno del Primo Turno Nazionale dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà mercoledì 13 maggio, allo stadio Alfredo Viviani, con fischio d’inizio ore 21:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Potenza
POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Camigliano, Riggio, Rocchetti; Felippe, Castorani, Siatounis; Schimmenti, Murano, D’Auria. All. De Giorgio
Probabile formazione Campobasso
CAMPOBASSO (3-5-2): Tantalocchi; Salines, Lancini, Papini; Pierno, Gala, Brunet, Gargiulo, Olivieri; Bifulco, Magnaghi. All. Zauri