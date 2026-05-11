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Dove vedere Potenza-Campobasso in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Potenza vs Campobasso
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Come guardare la partita dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi tra Potenza e Campobasso: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Dopo lo 0-3 del Molinari, Potenza e Campobasso si ritrovano nel match di ritorno del Primo Turno Nazionale dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi.

Ai molisani servirebbe un’impresa storica per accedere al prossimo step: vincere in casa della squadra di De Giorgio con ben 4 reti di scarto per ribaltare il risultato dell’andata.

Il Potenza, in un Viviani che si preannuncia gremito, vuole invece continuare a sognare la promozione. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Potenza-Campobasso in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Campobasso
CAM
Potenza-Campobasso verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 252.

Sarà possibile seguire Potenza-Campobasso anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Potenza-Campobasso: ora di inizio

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Serie C - Promotion Playoff

La gara fra Potenza e Campobasso, valida per il ritorno del Primo Turno Nazionale dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà mercoledì 13 maggio, allo stadio Alfredo Viviani, con fischio d’inizio ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Potenza

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Camigliano, Riggio, Rocchetti; Felippe, Castorani, Siatounis; Schimmenti, Murano, D’Auria. All. De Giorgio

Probabile formazione Campobasso

CAMPOBASSO (3-5-2): Tantalocchi; Salines, Lancini, Papini; Pierno, Gala, Brunet, Gargiulo, Olivieri; Bifulco, Magnaghi. All. Zauri

Forma

POT
-Forma

Goal segnato (subito)
10/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

CAM
-Forma

Goal segnato (subito)
3/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

POT

Ultime 3 partite

CAM

1

Vittoria

1

Pareggio

1

Vittoria

4

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
1/3
Entrambe le squadre a segno
1/3
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