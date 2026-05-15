Dove vedere Potenza-Ascoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Potenza e Ascoli si sfidano nella gara d’andata del Secondo Turno Nazionale dei playoff di Serie C.
Al Viviani debutto in post-season per i bianconeri, che hanno chiuso al secondo posto del girone B la regular season. Il Potenza, invece, è apparso in gran forma nella prima uscita dei playoff, battendo in maniera netta il Campobasso.
Chi vincerà questo incrocio affronterà una fra Lecco e Catania nella semifinale.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Potenza-Ascoli in diretta? Canale TV e diretta streaming
Potenza-Ascoli verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 254.
Sarà possibile seguire Potenza-Ascoli anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Potenza-Ascoli: ora di inizio
La gara fra Potenza e Ascoli, valida per l’andata del Secondo Turno Nazionale dei playoff di Serie C, si giocherà domenica 17, allo stadio Alfredo Viviani, con fischio d’inizio ore 20:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Potenza
POTENZA (4-3-3): Franchi; Kirwan, Riggio, Bura, Rocchetti; Lucas Felippe, Erradi, Castorani; D'Auria, Murano, Schimmenti. All. De Giorgio.
Probabile formazione Ascoli
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani; Galuppini, Rizzo Pinna, D'Uffizi; Gori. All. Tomei