La partita tra Portogallo e Uzbekistan è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovate il canale TV e le opzioni di live streaming disponibili.

Come vedere Portogallo-Uzbekistan con una VPN

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Portogallo-Uzbekistan: data e orario

Il Portogallo affronta l'Uzbekistan all'Houston Stadium nella fase a gironi dei Mondiali 2026, con entrambe le squadre che si presentano all'appuntamento con urgenze diverse ma con la stessa necessità di punti nel Girone K.

Il Portogallo arriva a questa sfida dopo il pareggio per 1-1 contro la RD Congo nella gara d'esordio, un risultato che ha alimentato le polemiche attorno a Cristiano Ronaldo e alla sua capacità di incidere sulla manovra offensiva della squadra. Roberto Martinez ha difeso pubblicamente il suo capitano, e i compagni di squadra hanno fatto quadrato attorno alla figura del fuoriclasse portoghese, con Diogo Dalot che ha rivelato come il gruppo avesse già discusso in anticipo delle prevedibili critiche sui social media.

Francisco Conceição ha chiarito la filosofia del collettivo: Ronaldo è parte del gruppo come tutti gli altri, senza obblighi particolari nella circolazione del pallone. È un segnale di maturità tattica, ma anche di un ambiente che vuole liberarsi dalla pressione esterna per esprimere il proprio gioco.

Dall'altra parte, l'Uzbekistan ha esordito con una sconfitta per 3-1 contro la Colombia e si trova già in una posizione delicata in fondo al girone. La squadra guidata da Fabio Cannavaro ha mostrato limiti difensivi evidenti, e una seconda sconfitta complicherebbe seriamente le possibilità di qualificazione alla fase successiva.

I Lupi Bianchi rappresentano comunque la prima nazionale dell'Asia centrale a qualificarsi per una Coppa del Mondo, e la presenza di giocatori come Eldor Shomurodov e Abbosbek Fayzullayev garantisce qualità offensiva capace di creare problemi anche alle difese più organizzate.

La posta in palio è alta per entrambe le formazioni: il Portogallo vuole tornare alla vittoria, mentre l'Uzbekistan ha bisogno di un risultato positivo per mantenere vive le speranze di passare il turno.

Di seguito trovate tutte le informazioni su dove vedere Portogallo-Uzbekistan in TV e live streaming.

Formazioni

Roberto Martinez dovrebbe schierare il Portogallo con Diogo Costa in porta, una difesa composta da Renato Veiga, Tomas Araujo e Joao Cancelo, con Nuno Mendes sul lato sinistro. A centrocampo spazio a Vitinha, Joao Neves e Bruno Fernandes, mentre il tridente offensivo sarà formato da Pedro Neto, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo. Non si segnalano indisponibili per infortuni o squalifiche tra i lusitani.

Fabio Cannavaro guida invece l'Uzbekistan con un undici probabile che vede Utkir Yusupov tra i pali, Abdullaev, Khusanov e Ashurmatov in difesa, con Urunov, Nasrulloev, Karimov e Shukurov a comporre il centrocampo. Fayzullayev e Mozgovoy agiranno alle spalle di Eldor Shomurodov. Nessun assente per infortuni o squalifiche è segnalato nemmeno tra gli uzbeki. Eventuali aggiornamenti sulle formazioni saranno disponibili in avvicinamento al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Portogallo presenta un bilancio di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite, senza sconfitte. La gara più recente è il pareggio per 1-1 contro la RD Congo ai Mondiali il 17 giugno, mentre nelle amichevoli precedenti la squadra aveva battuto Nigeria per 2-1 e Cile per 2-1. I lusitani hanno segnato sei reti e ne hanno subite tre in questo periodo.

L'Uzbekistan arriva invece con un rendimento opposto: due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. La gara più recente è la sconfitta per 3-1 contro la Colombia ai Mondiali il 18 giugno. Tra i risultati precedenti si segnala la sconfitta per 2-1 contro l'Olanda in amichevole e il successo per 3-1 sul Gabon. La squadra di Cannavaro ha subito sei reti nelle ultime tre partite, un dato che evidenzia fragilità difensive da correggere.

Precedenti

POR Ultima partita UZB 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Portogallo 5 - 2 Uzbekistan 5 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

Nei precedenti tra le due nazionali disponibili, il Portogallo e l'Uzbekistan si sono incontrati una sola volta: un'amichevole del 18 settembre 2012, terminata 5-2 in favore dei portoghesi. Si tratta dell'unico confronto diretto registrato tra le due selezioni.

Classifica





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