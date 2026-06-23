Portogallo-Uzbekistan è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi il canale e il link per seguire la partita in live streaming.

Come vedere Portogallo-Uzbekistan con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Portogallo-Uzbekistan: data e orario

Il Portogallo affronta l'Uzbekistan all'Houston Stadium nella fase a gironi della Coppa del Mondo 2026, con entrambe le nazionali che arrivano a questa sfida del Gruppo K con situazioni molto diverse in classifica.

Roberto Martinez si aspetta una risposta decisa dalla sua squadra dopo il deludente pareggio per 1-1 contro la RD Congo alla prima uscita. La Seleção ha bisogno di una vittoria convincente per consolidare la propria posizione nel girone e dissipare i dubbi emersi nelle ultime settimane.

Al centro del dibattito c'è inevitabilmente Cristiano Ronaldo. Il capitano portoghese, alla sua probabile ultima Coppa del Mondo a 41 anni, ha ricevuto critiche per la prestazione opaca contro il Congo, ma lo spogliatoio si è compattato attorno a lui. Ruben Dias, Diogo Dalot e altri compagni di squadra hanno ribadito pubblicamente la fiducia nel loro leader.

L'Uzbekistan, alla sua storica prima partecipazione a un Mondiale, ha esordito con una sconfitta per 3-1 contro la Colombia. La squadra guidata da Fabio Cannavaro, tecnico italiano con un passato da campione del mondo, cerca riscatto contro un avversario sulla carta superiore.

I Lupi Bianchi possono contare su giocatori di qualità come Eldor Shomurodov e Abbosbek Fayzullayev, capaci di creare pericoli in transizione. La loro presenza al Mondiale rimane comunque un traguardo storico per il calcio dell'Asia Centrale.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire Portogallo-Uzbekistan in TV e in live streaming.

Formazioni

Roberto Martinez dovrebbe schierare il Portogallo con Diogo Costa in porta, una difesa composta da Renato Veiga, Tomas Araujo, Joao Cancelo e Nuno Mendes, e un centrocampo con Vitinha, Joao Neves e Bruno Fernandes. Pedro Neto e Bernardo Silva agiranno sulla trequarti a supporto di Cristiano Ronaldo. Al momento non risultano infortuni o squalifiche nel gruppo portoghese.

Fabio Cannavaro dovrebbe rispondere con Utkir Yusupov tra i pali e una linea difensiva formata da Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov e Rustamjon Ashurmatov. A centrocampo spazio a Oston Urunov, Sherzod Nasrulloev, Behruzjon Karimov e Otabek Shukurov, mentre Abbosbek Fayzullayev e Akmal Mozgovoy supporteranno Eldor Shomurodov in attacco. Anche per l'Uzbekistan non si segnalano indisponibili. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Portogallo arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite. La squadra di Martinez ha vinto contro Nigeria (2-1) e Cile (2-1) in amichevole, oltre a battere gli USA per 2-0. Il pareggio per 1-1 contro la RD Congo alla prima giornata mondiale rappresenta l'unico risultato negativo recente, a cui si aggiunge lo 0-0 contro il Messico in amichevole. In totale, il Portogallo ha segnato sei gol e ne ha subiti tre nelle ultime cinque partite.

L'Uzbekistan attraversa un momento difficile, con tre sconfitte nelle ultime cinque gare. La squadra ha perso contro Colombia (3-1) al debutto mondiale, contro l'Olanda (2-1) e il Canada (2-0) in amichevole. Le uniche note positive sono le vittorie su Venezuela e Gabon, quest'ultima per 3-1. Nelle ultime cinque partite, i Lupi Bianchi hanno segnato sei reti ma ne hanno incassate sette.

Precedenti

POR Ultima partita UZB 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Portogallo 5 - 2 Uzbekistan 5 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

I precedenti tra le due nazionali sono molto limitati. L'unico incontro registrato risale al 18 settembre 2012, quando il Portogallo si impose sull'Uzbekistan per 5-2 in un'amichevole. Si tratta quindi del primo confronto ufficiale tra le due squadre in una competizione FIFA.

Classifica





Nel Girone K dei Mondiali 2026, il Portogallo occupa attualmente la terza posizione, mentre l'Uzbekistan è quarto.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







