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Portogallo-Nigeria: data e orario

Il Portogallo affronta la Nigeria in un'amichevole internazionale, l'ultima vetrina per Roberto Martinez prima di portare la Seleção al Mondiale 2026 in Nord America.

I portoghesi arrivano a questa sfida dopo una settimana movimentata. Nella vittoria per 2-1 contro il Cile, Rafael Leão è stato espulso per condotta violenta nel finale del primo tempo dopo una rissa con il difensore cileno Ivan Roman. Martinez ha difeso pubblicamente il suo giocatore, ma l'episodio ha acceso i riflettori sulla disciplina della squadra a pochi giorni dall'esordio mondiale.

Nonostante la tensione, il Portogallo ha saputo reagire nella ripresa. Gonçalo Guedes, entrato al posto di Cristiano Ronaldo, ha sbloccato il risultato con un tocco di qualità, prima che Bruno Fernandes chiudesse i conti con un destro da fuori area. Una vittoria che ha confermato la profondità della rosa a disposizione del commissario tecnico belga.

La Nigeria si presenta con un ruolino di marcia recente incoraggiante. Le Super Aquile hanno vinto due delle ultime cinque partite e pareggiano con una certa frequenza, come dimostrato dal 2-2 contro la Polonia nella loro ultima uscita. Anche per loro, questa amichevole serve a rodare meccanismi in vista del Mondiale.

Bernardo Silva rimane al centro delle voci di mercato, con il suo contratto al Manchester City in scadenza, ma sul campo continua a essere un riferimento per la nazionale. Martinez ne ha elogiato pubblicamente l'intelligenza calcistica, sottolineando come si adatterebbe a qualsiasi sistema di gioco.

Con il Mondiale alle porte, entrambe le selezioni cercano risposte concrete. Per il Portogallo, questa è l'ultima occasione per affinare la condizione e testare le alternative prima di volare in Nord America.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Portogallo-Nigeria in TV e in live streaming.

Formazioni

Sul fronte del Portogallo, le notizie più significative riguardano Rafael Leão, espulso per condotta violenta nell'amichevole contro il Cile. Non sono al momento disponibili aggiornamenti ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile di Roberto Martinez. Anche per la Nigeria non sono stati resi noti indisponibili o la probabile formazione. Ulteriori dettagli saranno comunicati più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Portogallo ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. La vittoria più recente è arrivata contro il Cile per 2-1, mentre in precedenza i lusitani avevano battuto gli USA per 2-0 e pareggiato 0-0 contro il Messico. Nel corso di questi cinque incontri, la squadra di Martinez ha segnato 13 gol subendone 4, con il pesante 9-1 all'Armenia a gonfiare il bilancio offensivo. L'unica sconfitta è arrivata contro l'Irlanda per 2-0 nelle qualificazioni mondiali.

La Nigeria ha ottenuto due vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque gare. Il pareggio per 2-2 contro la Polonia è il risultato più recente, mentre le Super Aquile avevano vinto 3-0 contro la Giamaica e 2-0 contro lo Zimbabwe. In totale, la Nigeria ha segnato 10 gol e ne ha subiti 6 in questo periodo, con due pareggi per 2-2, rispettivamente contro Polonia e Giordania.

Precedenti

POR Ultima partita NGR 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Portogallo 4 - 0 Nigeria 4 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Nei precedenti disponibili, Portogallo e Nigeria si sono affrontate una volta. Il 17 novembre 2022, in un'amichevole, il Portogallo si impose nettamente per 4-0. Si tratta dell'unico precedente registrato tra le due nazionali.

Classifica









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