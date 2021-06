Nuovo big match della fase a gironi di Euro2020, Portogallo contro Germania: tutto sulle formazioni e le info per la diretta tv e streaming.

L'infernale girone di Euro 2020 continua, con un'altra gara attesissima. Portogallo contro Germania, con la Francia sullo sfondo e l'Ungheria come ultima della classe decisa però a dire la sua. I lusitani hanno conquistato in maniera agevole, mentre il team tedesco è a zero.

Dentro o fuori, almeno relativamente ai primi due posti (in attesa di capire la classifica finale delle terze) per la Germania, sconfitta contro la Francia nel primo turno e ora costretta a battere i Campioni d'Europa di Cristiano Ronaldo per rilanciarsi nel torneo.

Un Cristiano Ronaldo che nell'ultima gara è diventato il massimo cannoniere all-time degli Europei contro l'Ungheria, segnando una doppietta. Germania invece battuta di misura contro la Francia causa autogoal di Hummels, contro il solito monstre Mbappè.

QUANDO SI GIOCA PORTOGALLO-GERMANIA

Il big match tra Portogallo e Germania si giocherà sabato 19 maggio 2021 alle ore 18: gara prevista all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, dunque in terra tedesca.

DOVE VEDERE PORTOGALLO-GERMANIA IN TV E STREAMING

Portogallo-Germania sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Sarà possibile guardare l'incontro anche in chiaro su Rai 1.

Streaming disponibile per tutti gli abbonati Sky su Sky Go, attraverso l'applicazione scaricabile su pc, smartphone e tablet; l'alternativa per Portogallo contro Germania completamente gratuita è RaiPlay: basterà registrarsi al sito e selezionare la diretta desiderata per avviare la visione.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO-GERMANIA

PORTOGALLO (4-2-3-1): Rui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro; William Carvalho, Danilo; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota; Cristiano Ronaldo.

GERMANIA (3-4-1-2): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens; Müller; Gnabry, Havertz.